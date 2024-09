Han pasado 3 días ya desde que Javier Acosta, el fiel hincha de Millonarios, se sometió a la eutanasia en Bogotá y conmovió a todo el país con su historia, luego de que una bacteria afectó todo su cuerpo y le fue carcomiendo poco a poco sus extremidades derivándole en un cáncer de sangre.

Acosta, que dejó varios mensajes en entrevistas que concedió y hasta se casó simbólicamente con famosa locutura, fue protagonista de una premonitoria frase que expresó en el video que contó toda su situación y en la que había anunciado que se iba a someter a la eutanasia tras combatir más de 6 años con la enfermedad.

Qué dijo Javier Acosta antes de someterse a la eutanasia

En sus palabras, Javier contó que hasta su propia hermana se sorprendió tras lo que había dicho de lo que le había sucedido y reveló que en algún momento le dijo a ella que solo un cáncer sería el causante de su deceso, como finalmente sucedió.

“Cómo es la vida, un día estábamos hablando con mi hermana y le dije: ‘Me pasó un bus por encima, me dieron machete, luego los rojos me cogieron pal piso y nada me mató. Mínimo, mínimo, Dios no lo quiera, me va a matar un cáncer”, dijo en su momento el hincha de Millonarios.

De hecho, su hermana al escuchar lo que le dijo le hizo una petición: “Me dijo: ‘deje de decir esas cosas que las palabras tienen peso’. ¿Qué me está matando locos? Un hijue** [sic] cáncer”, sentenció.

En ese mismo video, el hincha de Millonarios relató que por la eutanasia se iba a ir llevándose el dolor de su mamá, de su hermana, y por supuesto, de su hija, María Valentina, que había sido el motivo de su lucha durante toda su vida.

