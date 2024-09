Por: El Colombiano

La presentadora Valentina Taguado, del programa ‘Impresentables’ de Los 40, aseguró que ‘se casó’ con Javier Acosta, el hincha de Millonarios que se sometió a la eutanasia este viernes al mediodía. Acosta estuvo en con ella en entrevista para contarle las razones de terminar con su vida por medio de esta práctica médica y supervisada por expertos.

En el programa, Javier añadió que “el motivo más grande de elegir la eutanasia fue Valentina (su hija), porque yo no puedo permitir que por mi egoísmo y quedarme en esta vida sufriendo, hacer que mi hija pierda su niñez, su infancia y juventud por cuidar al papá que no se puede mover. Yo ya he vivido, viví al extremo. Valentina merece una vida bonita al lado de mi familia”.

Taguado y sus compañeros periodistas recogieron fondos para que la hija del hincha de Millonarios y su familia, pudieran solventar algunos gastos de ahora en adelante. También, hablaron un poco sobre la vida y la importancia de vivirla a plenitud, sin sufrir y sin dejar pasar lo bueno que ella nos brinda.

Mostrando el anillo, Valentina aseguró que se casó con Javier de una manera simbólica: “Yo le dije que lo quería visitar y que lo quería abrazar y me dio la oportunidad de hacerlo, lo fui a visitar. Él dice que fue muy feliz, pero yo creo que él me hizo más feliz a mí. Ahora bien, dato no menor, nos casamos. Simbólicamente, nos casamos y hasta me dio anillo, yo le di un aretico porque no tenía más. Entonces nos casamos, simbólicamente, palabras de él”, dijo Valentina con una actitud alegre.

La locutora de 31 años mencionó que Acosta fue divertido con ella, además le sacó varias sonrisas durante la visita cuando conversaron.

“Es que ‘Javi’ es la cagada, huevón. Literalmente es el cuarto impresentable. Lo abracé mucho, me hizo muy feliz, yo no me quería ir, pero solo nos dejaron un poquito tiempo. Afortunada toda su familia y todas las personas y amigos que pudieron compartir toda su vida con él o parte de ella, porque qué chimba de persona y qué chimba de corazón”, agregó.

En 2019, Javier salió de paseo a Melgar, Tolima, con varios de sus amigos, sin pensar que en la piscina contrajera un peligroso hongo llamado Cándida auris, que inició en los glúteos y le avanzó a los huesos hasta provocarle un cáncer en la sangre. La enfermedad lo llevó a tal punto de no poder soportar los dolores que le provocaba en todo el cuerpo.

