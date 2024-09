Este viernes 30 de agosto ha sido de gran consternación para todo el país, luego de que se confirmara el fallecimiento de Javier Acosta, el hincha de Millonarios que se sometió a la eutanasia.

(Vea también: [Video] Carro fúnebre ya recogió cuerpo de hincha de Millonarios que recibió eutanasia)

La partida de Acosta deja varias historias sobre la mesa, pues se convirtió en el foco de atención ante su carisma y fortaleza, durante un proceso que no fue nada fácil ni para él ni para sus familiares.

El joven en los últimos días recibió la visita de Valentina Taguado, integrante del programa ‘Impresentables’, de Los 40, con quien también habló durante una entrevista.

“Yo le dije que yo lo quería visitar, que lo quería conocer, me di la oportunidad de hacerlo. Él dice que fue muy feliz, pero creo que él me hizo más feliz a mí, que yo a él”, dijo Taguado.

La conexión entre ambos fue evidente, al punto que, según ella, se casaron. Todo fue simbólico y se consumó con un anillo y un arete, además de una frase muy partícular del hincha, quien dijo que dicha unión era hasta que la muerte los separara.

Lee También

“Ahora bien, dato no menor, nos casamos. Simbólicamente, nos casamos, hasta me dio anillo y yo le di un aretico porque no tenía más, nos casamos simbólicamente. Palabras de él, hasta que la muerte nos separe”, añadió la reconocida presentadora.