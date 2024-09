Luego de una inmensa lucha contra una bacteria y un cáncer en la sangre, Javier Acosta decidió someterse a la eutanasia, en un acto muy valiente que se llevó a cabo este viernes, 30 de agosto.

(Vea también: “Seré inducido en un coma”: así fue el último mensaje de hincha de Millonarios en redes)

La partida del fiel hincha de Millonarios tocó fibras en miles de colombianos que estuvieron al tanto de su estado, teniendo en cuenta el mensaje que le dejó a la sociedad y las palabras que le dedicó a su familia y amigos en medio del dolor por la enfermedad que padecía.

“Hija de mi corazón, hoy seré inducido en un coma, ya de este post en adelante quedará a cargo una persona muy cercana a mí. Adiós a todos, no desamparen a mi familia”, fue el último mensaje que escribió Acosta antes de partir.

Empresa anunció regalo a hija de Javier Acosta

Justamente, Javier Acosta había indicado que su hija de tan solo 12 años de edad lo había motivado a tomar la decisión, pues él no quiere ser egoísta con ella y obligarla a pasar toda su infancia y adolescencia cuidando a un papá enfermo.

Asimismo, confirmó que su mamá y su hermana se quedarán con la custodia de la niña, quien siempre estuvo al lado de él durante todo el procedimiento.

Fue en este marco que, a través de Tik Tok, la empresa de banquetes Casa Mantilla anunció le regalarán la fiesta de 15 años a la menor, cuando sea el momento, para así aportar su “granito de arena a la causa.

“Estoy muy conmovida con la historia de Javier Acosta… Él decidió hacerse la eutanasia y deja una niña, su única hija, fue papá y mamá. Es una historia que nos ha conmovido muchísimo, ojalá difundan esto y le llegue a su familia, no sé como llegar a ellos”, dijo en primer lugar la dueña de la compañía.

Y añadió: “Casa Mantilla le quiere regalar en su momento, los 15 años a la niña, con todo pago, con su vestido, su fiesta, con absolutamente todo. No sé como contactarlos, pero queremos darles todo. No sé cuanto tiempo le falte, pero si nos pueden contactar por interno, con muchísimo gusto para Valentina, que tiene el nombre de su padre, porque es un valiente y ha tomado una decisión muy grande, sin cero egoísmo “.

Desde la compañía manifestaron el deseo que tienen con ayudar a la familia de la menor, mediante un evento que alegrará a Javier Acosta en el cielo.

“Nos tiene conmovidos como Javier habla de su enfermedad, sin rabia, sin dolor, sin rencor, es la persona más hermosa que he podido ver en redes, Dar la vida para que su familia no siga sufriendo, eso no tiene precio”, precisó.

Y finalizó: “Si Dios quiere y todo sucede como queremos, en el momento que corresponda, su hija va a tener una fiesta de 15 años y él será homenajeado. Les agradezco si hacen esto viral, nos ha conmovido y nos gustaría aportar un granito de arena”.

