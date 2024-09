Con el corazón arrugado están los amantes al fútbol del FPC, Millonarios y muchos en el país con la historia de Javier Acosta, un ferviente hincha del cuadro ‘embajador’ que este viernes 30 de agosto se someterá a la eutanasia luego de combatir contra un cáncer en la sangre que lo ha padecido por una bacteria que contrajo y que le ha estado carcomiendo su cuerpo desde hace varios años.

Acosta, de 36 años, ha recibido múltiples sorpresas desde que faltando 2 días para la muerte asistida, dio a conocer al país las razones de su decisión. Hinchas de Millonarios acudieron al hospital San Ignacio, en el oriente de Bogotá, para rendirle un homenaje y darle un último adiós.

Qué pasará con la hija del hincha de Millonarios que se someterá a eutanasia

Además, el propio Acosta ha concedido varias entrevistas en diferentes medios de comunicación hablando sobre su historia. Precisamente, en diálogo con Los 40 Colombia, el joven respondió a una de las dudas que quedan sobre su proceso y es quién quedará con la custodia de su hija, que tan solo tiene 11 años y una vida por delante. El testimonio fue conmovedor.

“Tengo una niña que cumple 12 años. Ella me dice: ‘Papi, yo te amo y te voy a ser sincera y prefiero que estés con papito Dios en el cielo a que estés acá y viéndote en una cama retorciéndote de dolor. Para mí ella es todo en mi vida, el tesoro más hermoso. María Valentina con tan solo una mirada me llena de fuerza, yo elegí la eutanasia porque no puedo permitir que mi hija pierda su niñez y su juventud por cuidar a un discapacitado, una carga más. Ella va a quedar con mi mamá, mi papá y mi hermana, está en las mejores manos”.

A Javier Acosta le aplicarán la eutanasia a las 12:00 del mediodía de este viernes 30 de agosto y sus familiares han pedido el acompañamiento en las exequias que se llevarán a cabo este fin de semana.

