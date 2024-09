Por: Gol Caracol

Más allá de que no ha anotado su primer gol con Millonarios y que desde el pasado 2 de agosto no juega con los ‘embajadores’, ante una lesión sufrida en su mano derecha que obligó a la inmovilización; Falcao García no deja de ser noticia en los medios colombianos.

Y es que, por ejemplo, este viernes en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión una de las invitadas fue Lorelei Tarón, la esposa del ‘Tigre’, quien se refirió a temas relacionados con su familia y también a alguna de las campañas publicitarias en las que se encuentra participando.

Y en medio de esa charla con Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez salieron a relucir detalles de las aficiones de los hijos que tiene el famoso futbolista colombiano con la cantante argentina.

De esa forma, cuando le entregaron como obsequio un balón de ‘Gol Caracol’, Tarón dejó escapar algunas palabras que tuvieron como protagonistas a los integrantes de su familia.

“A Jedi (Jedediah) y a Desi (Desiree) les va a encantar (mostró el balón)…Jedi, que va a cumplir ahora 4 años, ama el fútbol. Él lo patea todo”, inició Lorelei.

Además de eso y sobre el mismo tema complementó y agregó que “nuestros hijos están creciendo, por supuesto ‘Falca’ le heredó a ‘Jedi’ esa afición por el fútbol. Todo lo ve pelota y ya a las dos niñas más grandes les gusta mucho la música, de hecho están en conservatorio”.

En cuando a Falcao y el pequeño Jedediah se han visto cuando el número ‘9’ de Millonarios ha saltado a la cancha de El Campín. De la mano de su progenitor, el infante ha sido testigo del acompañamiento de los hinchas azules al equipo de Alberto Gamero y esa admiración por su padre. Igual, toda la familia García Tarón hizo presencia y se llevó los focos el día de la presentación oficial en Bogotá del goleador histórico de la Selección Colombia.

Secretos de la familia de Falcao García

Una sorpresa

“Hace dos años, mi esposo me sorprendió, me dijo: ‘te quieres casar de nuevo conmigo’. Es que cuando nos casamos fue todo como muy rápido, fueron pocos amigos. E incluso ahora pensamos que estaría bueno hacer una fiesta para toda la familia, todos los amigos. La renovación de votos de hace dos años fue con los niños ahí con nosotros”.

Cuando se conocieron…

“Me dicen que él estaba con el primo y que le dijo: ‘con ella me voy a casar’. Despué él estaba con un amigo, él como que se me quedó mirando y así fue al principio. Ya después lo fui conociendo, en salidas entre amigos, Falcao es de pocas palabras, me hablaba era con el primo, me hice muy amiga del primo y fue creciendo de amistad. Hasta que viajó a Corrientes a hablar con mis padres que se quería sacar conmigo”.

