Actualmente, Radamel Falcao García y su esposa Loreléi Tarón son padres de cinco hijos: cuatro niñas y un varón. La primera es Dominique, quien nació el 13 de agosto de 2013; le sigue Desirée, que nació el 17 de febrero de 2015; luego Annette, que nació el 17 de agosto de 2017; y el hombre, Jedediah Falcao, quien llegó al mundo el 18 de septiembre de 2020.

Después de esos cuatro embarazos, la cantante argentina y el atacante colombiano perdieron un bebé, pero meses después le dieron la llegada a Heaven, quien es la niña más pequeña y nació el 24 de julio de 2023.

Sobre cómo es su vida como madre, Loreléi Tarón contó en el videopodcast ‘Sinceramente Cris’, dirigido por la periodista Cristina Estupiñán, que es el mejor regalo que Dios le pudo dar.

“A mí me encanta ser mamá, lo disfruto. Es un trabajo de todo el tiempo, pero sé que uno está sembrando para el futuro y los estoy entrenando [a sus hijos] para la vida. Ese es mi objetivo”, dijo la artista en el mencionado espacio.

En su relato, la argentina confesó que después de perder un bebé tuvo “mucho miedo” de volver a quedar en embarazo, ya que paró por un largo periodo de tristeza en el que, incluso, se encerraba a llorar.

“Me pasó eso y fue muy duro. Tenía una tristeza que no se puede explicar. Cuando volví a quedar embarazada fue una alegría tan inmensa, pero lo viví con un poco de miedo. Trabajé mucho y amigas me ayudaron, mi familia me rodeó”, narró la esposa del ‘Tigre’ en la misma entrevista.

¿Por qué Loreléi Tarón no puede tener más hijos?

Una de las declaraciones que más sorprendió fue en la que aseguró que deseaba tener más herederos con el delantero de Millonarios, pero que ya no podía hacerlo. Esto, luego de lo que tuvo que vivir en su último embarazo.

“Era mi quinta cesaría y yo decía ‘que no me pase nada’. Al final hay que confiar en Dios y que todo saliera bien. Me cuidé mucho […]. Soy muy fértil gracias a Dios”, mencionó inicialmente en el mismo diálogo.

Sin embargo, detalló que ya no puede volver a quedar en embarazo por cuestiones médicas, ya que, incluso, su última hija fue un “milagro”.

“No, ya no puedo más [tener hijos]. Tuve cinco cesarías y no puedo más porque el médico me dijo: ‘Lore, el último fue de riesgo y fue un milagro’. Ella nació un mes y medio antes y tuvo que estar en incubadora. Yo tenía la pared abdominal muy finita y delgada, entonces fue de riesgo y sí o sí tenía que nacer antes”, aseguró Tarón.

Por último agregó: “El médico me dijo: ‘Mira, Lore, yo te recomiendo que ya no más’. Por mí, tendría más, pero me dijo que ya no más. [Tendría] uno o dos más. Disfruté cada uno de mis embarazos y Dios me ha dado niños sanos. Estoy feliz de verlos crecer”.

