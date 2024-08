El 20 de junio de este año se oficializó, quizá, el fichaje más importante en la historia del fútbol colombiano: Radamel Falcao García se vistió como nuevo jugador de Millonarios, el club de sus amores y del que es hincha desde pequeño.

Esto hizo que toda su familia se mudara a Chía y comenzara una nueva historia en el país donde el ‘Tigre’ es considerado como una de las grandes glorias deportivas. Precisamente para conocer cómo ha sido ese nuevo reto para el atacante samario, su esposa, Loreléi Tarón, reveló detalles de la adaptación que están llevando a cabo.

“Ha sido un sueño hecho realidad porque todos saben que ‘Falca’ es hincha [de Millonarios] desde pequeño y esto es algo que ya lo veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Teníamos ese anhelo en el corazón de venir algún día a Colombia y es muy bonito mostrarles a los niños de la cultura y de la gente, de donde es su papá”, contó la argentina en el programa de YouTube ‘Sinceramente Cris’.

Acá, el momento en el que se refirió a lo que ha sido su estadía en Colombia:

¿Qué es lo más difícil de vivir en Colombia para Loreléi Tarón?

Según explicó la esposa del máximo goleador de la Selección Colombia, está muy contenta de que sus hijos vean esta nueva etapa de su padre, ya que era algo que venían planeando desde hace un buen tiempo.

“Yo nunca había vivido en Colombia. Siempre venía por dos o tres días, de paso. Ahora que estamos viviendo acá estamos muy contentos y es bonito que los niños vivan esto”, aseguró la cantante en el espacio mencionado.

Pero lo que más llamó la atención fue la sorpresa que se llevó respecto a la rutina diaria en Colombia, pues reconoció que en Europa hay una costumbre en específico muy distinta.

“Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: uy, la madrugada de los colombianos… ¡Es tremendo! [risas]. Yo digo ‘no, no, no’. Los colegios tan temprano, digo ‘¿por qué comienzan tan temprano los colegios?’. Pero bueno, al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano”, aseguró en dicha entrevista, sorprendida por las tempranas horas en las que tienen que levantarse.

En su relato, Tarón explicó que en Europa todo comienza a las 10:00 de la mañana, por lo que solían acostarse tarde. No obstante, dejó claro que todo es proceso de adaptación.

Pero allí no quedó todo, pues además de las madrugadas señaló que el tráfico es otro de los temas que se les ha complicado.

“El tráfico me cuesta un poco, no es que pueda coger el auto y me voy. No, todo lo tengo que organizar. Al final nos vamos adaptando, los niños están felices con sus amigos y su familia… están disfrutando mucho”, concluyó la esposa de Radamel Falcao al respecto.

