Diana Vanessa Romero Vaquero, auxiliar de la Policía Metropolitana de Bogotá, se encuentra desaparecida desde la noche del domingo 15 de septiembre, luego de cumplir con su servicio en el partido de fútbol entre Millonarios y La Equidad, disputado en el Estadio Metropolitano de Techo.

La familia de la joven reportó su desaparición al no recibir respuesta a sus llamadas telefónicas.

Según informó su madre al medio de comunicación Noticias Caracol, Diana Vanessa la llamó al finalizar el encuentro para informarle que estaba lista para regresar a casa.

Sin embargo, tras esa conversación, el celular de la auxiliar de Policía dejó de responder, y actualmente se encuentra apagado.

Las autoridades señalaron que la última vez que se vio a Diana Vanessa fue en el estadio, donde estaba asignada para reforzar el operativo de seguridad durante el evento deportivo entre La Equidad y Millonarios. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

La Policía Metropolitana de Bogotá ha hecho un llamado a la ciudadanía para que se mantenga alerta y reporte cualquier información que pueda ayudar a localizar a la joven.

Los ciudadanos pueden comunicarse con la línea de emergencias 123 en caso de tener datos que contribuyan a su búsqueda.

Este caso ha generado preocupación entre los habitantes de la capital, quienes temen que la creciente inseguridad esté afectando incluso a los miembros de la fuerza pública.

La comunidad ha solicitado a las autoridades un mayor compromiso en la búsqueda de Diana Vanessa y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en la ciudad.

Se espera que en las próximas horas se conozcan avances en la investigación y que la auxiliar de Policía pueda ser encontrada sana y salva. Su familia y amigos continúan con la búsqueda, esperando pronto su regreso.

