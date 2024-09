Los comentarios punzantes en el fútbol son el sello de algunas figuras, como fue el caso del fallecido periodista mexicano André Marín, que se catapultó por un estilo muy parecido al de Carlos Antonio Vélez en Colombia.

¿Quién era André Marín y cómo se parecía a Carlos Antonio Vélez?

André Marín, fallecido el 16 de septiembre de 2024, fue un reconocido periodista y comentarista deportivo mexicano, que nació el 28 de abril de 1972 y desde los 14 años estuvo en el ámbito del fútbol de México.

Al estilo de Carlos Antonio Vélez en Colombia, Marín desarrolló una larga y exitosa carrera en los medios de comunicación, destacando por su pasión, conocimiento y estilo único de analizar el deporte.

Marín inició su carrera en el periodismo deportivo a muy temprana edad y se convirtió en una figura emblemática de la televisión mexicana. Condujo programas como ‘Tercer Grado Deportivo’ y ‘La Última Palabra‘, donde analizaba a fondo los partidos, los equipos y los jugadores, en medio de gran debate y polémica. Paso por TV Azteca, Fox Sports y Univisión (TUDN).

Su amor por el fútbol era evidente en cada una de sus intervenciones, lo que lo conectaba de manera especial con el público. Además, similar a Vélez en Colombia, Marín no tenía miedo de decir lo que pensaba, lo cual lo convertía en un comentarista muy auténtico y sincero.

Lamentablemente, André Marín, luego de luchar contra una enfermedad que lo aquejaba desde hacía un tiempo, falleció a los 52 años. Su partida representó una gran pérdida para el periodismo deportivo mexicano y dejó un vacío en el corazón de sus seguidores.

¿Por qué murió André Marín, periodista mexicano de Univisión?

🙏 “LO QUE ME PASÓ ES UN MILAGRO” ¡Qué gusto verte de regreso! 🥹 @andremarinpuig cuenta cómo fue su proceso de recuperación en el peor año de su vida… 👊 “NO LES VOY A FALLAR, VERÁN LA MEJOR VERSIÓN DE ANDRÉ MARÍN” #CentralFOX pic.twitter.com/zoiCqcMLU0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 27, 2023

El deceso del periodista mexicano estuvo relacionado con problemas de salud que comenzaron cuando contrajo en 2020 una bacteria llamada Clostridium Difficile, infección del colon que suele aparecer luego del uso de antibióticos, según explicó El Financiero.

“Primero, lo del Clostridium fue como hace tres o cuatro años y el 2022 fue el peor año de mi vida; en enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos y revisiones”, contó el comentarista a Fox Sports en 2023. Ese año pasó a TUDN (Univisión)

A pesar de su regreso a la pantalla chica, el 18 de junio de 2024 abandonó su profesión por una recaída que lo obligó a alejarse del periodismo, al punto que intentó un doble trasplante de pulmón en la búsqueda de una recuperación. La extrañeza de su condición desembocó en su muerte.

Sin embargo, el procedimientoo no fue exitoso y, después de semanas de perder considerablemente peso y de múltiples complicaciones, se presentó el sorpresivo fallecimiento.

¿Cuántos hijos tuvo André Marín?

El periodista deportivo estuvo casado desde 2010 con la abogada Paty Arreola, madre de sus tres hijos: André Jr., Alonso y Mauro. El mayor de ellos nació en 2014.

