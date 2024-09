Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas con más conocimiento y recorrido en el fútbol del país, pues lleva muchos años metido en el deporte y por eso es que se ha ganado un reconocimiento y respeto importante por parte de todos los involucrados.

De hecho, más allá de que muchos no están de acuerdo con lo que dice, los técnicos si creen bastante en él, por lo que escuchan su opinión y hasta toman decisiones basándose en lo que dice.

Uno de esos ejemplos ocurrió en Millonarios, pues según confesó el periodista de Win Sports, lo llamaron para preguntarle acerca de un jugador y ver si cabía dentro del esquema táctico del técnico Alberto Gamero.

Uno de los fichajes que pretendía hacer Millonarios a mitad de año era el delantero de 24 años de edad Daniel Mosquera, quien fue gran figura del Bucaramanga en el título conseguido frente a Independiente Santa Fe.

“Hace poco un equipo de Bogotá me preguntó por un jugador y yo le dije ‘tráigalo, me parece perfecto, encaja perfecto’. En ese momento salió lo de Falcao, entonces no trajeron a ese futbolista y él está en Italia ahora. Es el caso de Daniel Mosquera”, comentó Vélez.