Si hay alguien en los medios de comunicación deportivos en Colombia, que siempre está atento a lo que sucede con los jugadores y no teme dar su opinión, es Carlos Antonio Vélez. A lo largo de los años ha demostrado sus conocimientos sobre el balompié nacional e internacional en la pantalla chica, la radio, la prensa escrita y, ahora, en plataformas digitales.

El analista, siempre que ha sido increpado por colegas suyos con preguntas sobre la Selección Colombia, ha dejado clara su posición, ya sea que ganen o pierdan, pero esta vez se sumergió en un tema más local y del que nunca había hablado mucho.

En una entrevista con Eva Rey, respondió sobre si alguna vez había sido llamado por técnicos del torneo colombiano para que les diera consejos sobre el fichaje de futbolistas, y reveló que fue contactado por Millonarios para saber su punto de vista sobre un delantero que había salido campeón en el primer semestre de 2024.

“Un equipo de Bogotá me preguntó por un jugador, y yo le dije: ‘Tráigalo, me parece perfecto. Encaja perfecto’. En ese momento salió lo de Falcao y no trajeron a ese jugador, que ahora está jugando en Italia, que es el caso de Mosquera (Daniel), juega en el Hellas Verona y Millonarios lo iba a traer del Bucaramanga”, le afirmó Vélez a la española.

Además, confesó que habla con muchos técnicos y directivos del balompié nacional, quienes lo llaman para pedirle, en algunos casos, su juicio sobre ciertos aspectos alrededor del fútbol, “me piden la opinión muchos dirigentes, más de lo que la gente cree”, le dijo a Rey.

Adicionalmente, comentó que hace mucho tiempo le ofrecieron ser técnico del Deportivo Pereira, pero no lo aceptó, porque su rol siempre ha sido el de ser periodista y analista.

¿Dónde estudió Carlos Antonio Vélez?

El caldense, que ha dedicado su vida al deporte y los medios, según información de su página web hizo sus estudios de secundaria en el Colegio de Cristo, en Manizales. Posteriormente, en esa ciudad, pasó un par de años en el Seminario Menor de la Florida.

Comenzó la carrera de derecho en la Universidad de Caldas, pero su pasión por el fútbol le abrió puertas en emisoras, por lo que nunca logró culminar el pregrado, estando a muy poco de terminarla. No obstante, hizo varios cursos, entre los que se destaca una certificación en modelo de juego en fútbol, de la Escuela Universitaria Real Madrid.

