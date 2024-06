Win Sports ha tenido días bastante complicados en los últimos días, pues previo a la final de la Liga BetPlay y el inicio de la Copa América se confirmó que Javier Fernández no seguirá como narrador, que el presidente del canal, Juan Carlos Peña, también saldrá de su puesto y hasta se mencionó que el periodista Carlos Antonio Vélez también saldría del grupo de emisión.

(Ver también: Javier Fernández reprochó a Win por su salida del canal: “Lo incómodo fue la manera”)

Esto molestó de gran manera al periodista deportivo, pues en medio del programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, aseguró que está cansado de que hablen tanto de él e inventen tantos rumores sobre sus momentos profesionales.

En su análisis editorial, Vélez explicó que hay unos “zánganos” que se nutren de su nombre y por eso inventan cualquier cosa para hacerlo quedar mal.

“Muchos llevan años colgados de mi imagen y de mi trabajo. Aunque no los leo, no los veo ni escucho y me importan un rábano, creo que tengo derecho a la legitima defensa de mi imagen, reputación, buen nombre y mi trabajo”, comenzó diciendo Vélez.

Y agregó: “Voy a acabar con la materia prima de estos zánganos que quieren ser celebres en redes sociales y medios tradicionales, acomodando todo lo que digo a sus torcidos intereses”.

Lee También

Además, Vélez dijo que realmente nunca lo han echado del canal deportivo, sino que él mismo había tomado la decisión de dar un paso al costado el año pasado, pero que luego cambió su decisión al hablar con las directivas.

“Les voy a contar tal cual son las cosas en algunos temas para así acabar con toda la mier… que tiran para hacerse los guapos, alimentando el morbo de aquellos a los que no les endulzo el oído con lo que quieren escuchar”, comentó Vélez.

Y finalmente concluyó: “En mi libro cuento detalladamente el episodio de ‘Mi renuncia’ el 23 de octubre de 2022 a Win Sports. Me cambiaron las condiciones, se tomaron unas decisiones en las que me sentí afectado y dije que no renovaba contrato”. Sin embargo, después se reunió con las directivas y lo convencieron de cambiar de decisión y por eso, hasta hoy en día, sigue activo comentando partidos del fútbol profesional colombiano.

(Ver también: Win Sports tomó decisión para la final del FPC después de la salida del ‘Cantante del gol’)

Al final, lo que Vélez quiso hacer fue aclarar tantos rumores que surgen en las redes sociales, pues, según él, son historias contadas desde la falta de fundamento que lo que buscan es afectar su buen nombre y trabajo.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.