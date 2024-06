Javier Fernández lleva muchos años en el periodismo deportivo. Inició en 1989 y ha marcado la manera de narrar el fútbol en Colombia. Sus frases se han vuelto icónicas en los partidos más importantes y ha logrado ganarse el reconocimiento de miles de personas.

Ingresó a Win Sports en 2019, cuando el presidente del canal del momento, Jaime Parada, se fue hasta Cali a buscarlo y decirle que quería que hiciera parte de este equipo de periodistas relevantes.

Sin embargo, al paso de los años las condiciones fueron cambiando. Aseguró que le tiene mucho cariño a Parada, que lo lleva en su corazón y está agradecido por todos los años que duró allí, pero que ahora mismo está dolido con su despedida.

“Yo fui el primer sorprendido cuando un día me llaman y me dicen que hay una reunión para hablar de la programación de Win. Fui y resulta que la reunión era solamente para mí y para decirme que ya no estaba incluido en la próxima reunión. Me sorprendí, así como se sorprendió el país. Nadie lo entendió, lo entienden ellos, los únicos que no se van de las empresas, son los dueños, de resto cualquiera nos vamos, es normal y lógico”, afirmó el narrador deportivo.

El problema, según él, fue la manera en la que sucedió todo:

“Lo que a mí me incomodó realmente fue la forma. Así como me llamaron para estar en Win, hubiera sido lógico que me hubiera llamado el presidente para decirme: ‘Está pasando esto’. Lo incómodo fue la manera“.

Sin embargo, comentó varios detalles desconocidos, pues aseguró que hace siete o nueve meses habían llamado a varios trabajadores del canal para decirles que les tendrían que bajar el sueldo y ellos aceptaron, detalle que no importó porque al final lo sacaron.

