Este martes 4 de mayo, el periodista manizaleño arrancó su programa ‘Palabras mayores’ con un tema muy distinto al deportivo, ya que sacó un espacio para despacharse contra las diferentes empresas que prestan servicios móviles en Colombia.

(Vea también: “El mejor “: Carlos Antonio Vélez se rindió ante Santa Fe ninguneando al Bucaramanga)

Al parecer, este fin de semana el periodista recibió varias llamadas telefónicas por medio de las cuales algún operador le ofrecía sus servicios, lo cual terminó desatando su molestia.

“¿Cuándo pararán las compañías de telefonía celular el acoso? ¿Habrá alguna posibilidad de que alguien pare este acoso de todos los días y a toda hora? Llaman 10, 15 o hasta 20 veces al día”, dijo inicialmente en tono molesto.

En sus declaraciones, Carlos Antonio Vélez enfatizó que la culpa no era de los trabajadores, sino de las empresas como tal y sus campañas para atraer clientes.

“[Dicen] ‘Señor, Carlos, ¿cómo amaneció en el día de hoy?’. Pobre el muchacho y la muchacha que ponen a hacer eso, es su trabajo y no tienen la culpa. Pero ¿así quiere quieren captar clientes? ¿En serio? Acosando, cansando, fastidiando…”, se preguntó el periodista deportivo en el mismo espacio.

Por último, expresó que los operadores deben buscar otra manera de poder captar clientes para no llegar al punto de molestar a las personas.

“Mientras más llamen, menos me interesan. Rotan números, no respetan nada, interrumpen velorios, reuniones, cumpleaños, partidos de fútbol, final de Champions… no me jodan. Se hacen antipáticos. Yo creo que debe haber una manera más moderna y novedosa de captar clientes para que uno se cambie de un lado a otro. ¡Mama el acoso, molesta!”, concluyó.

¿Cómo evitar recibir llamadas de operadores en Colombia?

Desde el pasado abril se abrió la posibilidad para que los colombianos que estuvieran cansados de recibir llamadas de operadores celulares ofreciendo servicios registraran sus números en una plataforma con el fin de ser excluidos de dichas dinámicas.

Lee También

Todo se dio por medio de la Ley ‘Dejen de Fregar’, con la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) habilitó una plataforma para que quienes estén cansados de recibir ellas llamadas —para muchos molestas— registren su línea y dejen de ser contactados.

Para conocer más de la normativa o registrarse en la plataforma, presioné acá.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.