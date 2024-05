Por medio de un mensaje de X (antes Twitter), Vélez dejó un ácido mensaje en el que criticó que la convocatoria previa sea de 28 jugadores, a la que luego se le quitarán dos futbolistas para dejar los 26 de la Copa América.

“Solo dos ‘contentillos’ en una lista para ‘amistosos’, lo que quiere decir que de aquí saldrán los de la Copa. Siguen algunos convocados por nombre, insiste en algunos con más pasado que presente y cumple con su insistente y tóxico empresario, pero que llame a quien quiera”, comenzó diciendo Vélez.

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia:

🎥 ¡𝗘𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗮𝗷𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀! 🤩🧳 Con ustedes… ¡Los convocados por el profesor Néstor Lorenzo para viajar a 𝙐𝙎𝘼!🇺🇸✈️ 💛💛💙❤️ 🔗… pic.twitter.com/v9eLmQE2wR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 23, 2024

Posteriormente, le dejó una advertencia a Lorenzo, resaltando que cualquier resultado negativo en el torneo será objeto de duras críticas.

“El DT sabe que regresar de la Copa América sin la final es coquetear con el fracaso. Jugadores mejores que algunos de los que llamó hay, y varios, pero es su problema. Con estos a la final; otra cosa no es seria (por lo aquí escrito y mucho más no soy, ni me interesa serlo, ‘periodista cercano’)”, añadió el periodista.

Finalmente, dejó una especie de arenga acompañada de otro fuerte señalamiento contra los jugadores más veteranos de la ‘Tricolor’.

“No faltarán seguro los habituales ‘cambios en la convocatoria’ que en nuestra selección son más que los jugadores que convocan. LA FINAL DE LA COPA Y NADA MÁS ¡VAMOS!”, sentenció Vélez.

Este fue el mensaje del periodista:

Solo dos “contentillos” en una lista para “amistosos” lo q quiere decir q de aquí saldrán los de la Copa…Siguen algunos convocados por nombre, insiste en algunos con más pasado q presente y cumple con su insistente y tóxico empresario pero..que llame a quien quiera.. el DT sabe… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 23, 2024

Convocados de la Selección Colombia para la Copa América 2024

Estos son los llamados para los amistosos previos al torneo. De estos 28 futbolistas, dos jugadores saldrán y los otros 26 disputarán el certamen continental:

Álvaro Montero – Millonarios F.C. (COL).

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX).

Carlos Cuesta – K.R.C Genk (BEL).

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG).

David Ospina – Al-Nassr F.C. (KSA).

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR).

Deiver Machado – R.C. Lens (FRA).

James Rodríguez – São Paulo F.C. (BRA).

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG).

Jhon Arias – Fluminense (BRA).

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS).

Jhon Jáder Durán – Aston Villa F.C. (ENG).

Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA).

Johan Mojica – CA Osasuna (ESP).

Jorge Carrascal – Dynamo Moscú (RUS).

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG).

Kevin Castaño – F.C. Krasnodar (RUS).

Luis Díaz – Liverpool F.C. (ENG).

Luis Sinisterra – A.F.C. Bournemouth (ENG).

Matheus Uribe – Al-Sadd S.C. (QAT).

Miguel Ángel Borja – River Plate (ARG).

Rafael Santos Borré – S.C. Internacional (BRA).

Richard Ríos – Palmeiras (BRA).

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA).

Sebastián Gómez – Coritiba Foot Ball Club (BRA).

Yáser Asprilla – Watford F.C. (ENG).

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA).

Yerson Mosquera – Villarreal CF (ESP).

