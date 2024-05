Carlos Antonio Vélez reaccionó con duros señalamientos frente a la invitación de la que fueron objeto una serie de periodistas deportivos, entre los que no estaba él.

“Circuló una invitación de la Federación para el lanzamiento de un patrocinador. No me llegó a mí porque a esas cosas no me invitan y si me invitaran, no iría”, dijo en principio.

Acto seguido, criticó lo que decía la tarjeta en cuestión: “Corresponde cuidar el lenguaje porque las agencias de prensa están llenas de forofos, de hinchas”.

Y lanzó el latigazo por los destinatarios de la invitación: “Hay una frase que no me gustó: ‘El encuentro será exclusivo para nuestros periodistas más cercanos’”. Esto dio pie para que el analista se desatara sin ahorrar adjetivos.

El comentarista lanzó en Antena 2 varios cuestionamientos sobre el grupo de prensa que fue convocado por la Federación:

“¿Qué quiere decir periodistas más cercanos, son los que se mantienen de lambericos, o son los que le dicen a técnico que es el mejor del mundo, que le celebran un invicto de amistosos y que no cuestionan las convocatorias, esos son los cercanos?”.

Posteriormente, tomó distancia de ese supuesto grupo: “De todas manera, no cuenten conmigo. Yo no soy cercano a nadie”.

Luego, cargó tintas contra los reporteros que hace unos años siempre eran llevados a donde jugaba la Selección Colombia.

“No me digan que uno debe estar lamiéndole las botas al técnico de turno y celebrándole todas las tonterías. Están creando ese ambiente de la era de Pékerman, que a las conferencias de prensa iban 5 o 6 gatos con un libreto felicitándolo por sus grandes ejecutorias, aunque no ganó un carajo”, reclamó.

“No me digan que vamos a volver a eso, terrible”, cerró.

En audio, la despachada de Vélez (desde el principio):

