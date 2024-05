Juan Fernando Quintero actuó desde el minuto 76 con Racing de Avellaneda en el triunfo en condición de local ante Argentinos Jniors en la segunda fecha de la liga argentina.

Los anotadores del compromiso fueron el uruguayo Gastón Martinera (26’), así como los colombianos Johan Carbonero (63’, con remate de larga distancia) y Róger Martínez (84’, de cabeza).

Por su parte, el popular ‘Juanfer’ ingresó en lugar de Carbonero y recibió conceptos positivos por parte de los medios de comunicación afines a Racing.

“Se le notó activo”, indicó la página denominada Comunidad de Racing, que le dio 6 puntos de calificación; mientras que la web Racing del Alma le asignó 5 unidades y apuntó que hubo “algunos destellos de su calidad”.

Sin embargo, el periodista argentino Flavio Azzaro, reconocido hincha del club albiceleste y constante crítico de Quintero, se despachó en contra del ‘cafetero’ después del compromiso a pesar de que este tuvo poca acción.

El comentarista emitió su concepto en su propio canal de Youtube, donde dijo que había sido uno de las mejores presentaciones del cuadro dirigido por Gustavo Costas.

Acto seguido, le dio duro a Quintero:

“Lo vengo diciendo desde tiempo y no me voy a cansar de marcarlo, Racing juega mejor cuando no es titular Juan Fernando Quintero”.