Crecen los rumores del regreso de ‘Juanfer’ Quintero luego de las complicaciones de salud que sufrió la esposa del jugador, Johana Osorio. Así lo dieron a conocer medios de comunicación argentinos hace algunos días.

(Lea también: Dicen si Alberto Gamero continuará en Millonarios después de tropezar en Libertadores)

En este sentido, el nuevo presidente del Deportivo Independiente Medellín, en entrevista con el programa El VBar de Caracol Radio, habló de las posibilidades que tendría este equipo para fichar al actual jugador de Racing de Argentina.

“Nosotros hoy no podemos descartar ningún nombre, porque nos tenemos que sentar a hablar con el cuerpo técnico. Pero tenga claro que ese nombre y otros siempre tendrán las puertas abiertas en esta institución”, afirmó Restrepo.

Lee También

Así, se dejó sobre la mesa la posibilidad de que el DIM fiche al futbolista, pero el dirigente no dio un rotundo sí. Sin embargo, la puerta no estaría cerrada del todo.

“Yo no digo ni que sí ni que no. Yo me acostumbro a dar noticias y definir las cosas cuando ya pueda darle un mensaje a la opinión pública, pero por supuesto que nosotros vamos a fortalecer el equipo y que todos los días sea más competitivo”, agregó el presidente.

Juanfer Quintero ya jugó en Medellín

El jugador oriundo de la ‘capital de la montaña’ marcó 16 goles en 36 partidos y concretó 10 asistencias en el Fútbol Profesional Colombiano con el DIM en el año 2017.

Por otro lado, durante este año el futbolista ha registrado tres goles en 16 partidos con su actual escuadra, además tiene un contrato firmado hasta 2025.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.