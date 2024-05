Millonarios no ha ganado ningún partido en lo que va de la actual Copa Libertadores, solo ha obtenido 2 puntos, fruto de 2 igualdades en Bogotá, y ahora se aferra a una hazaña para avanzar a la segunda ronda.

Para seguir en competencia, la escuadra capitalina está obligada a imponerse en los 2 encuentros que le restan: de local ante Palestino y como visitante frente a Flamengo de Brasil en pleno estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Además, necesita que Palestino no le gane como visitante en la jornada final a Bolívar, elenco que con 10 unidades está prácticamente asegurado en octavos de final.

Posiciones

1. Bolívar (BOL): 10 puntos

2. Palestino (CHI): 6

3. Flamengo (BRA): 4

4. Millonarios (COL): 2

Si Millonarios no logra las 2 victorias, tendrá que luchar por al menos quedar tercero, casilla que lo enviará a la Copa Sudamericana.

Acá, el calendario restante del cuadrangular:

● Quinta fecha

Millonarios vs. Palestino

Flamengo vs. Bolívar

● Sexta fecha

Flamengo vs. Millonarios

Bolívar vs. Palestino

La dificultad para el cuadro azul no solo pasa por el rival: Flamengo, que está plagado de estrellas y que es favorito al título, sino también por el escenario: el mítico estadio Marcaná de Río de Janeiro.

De hecho, en ese recinto Flamengo no pierde por Libertadores desde hace más de 5 años, pues su última caída fue el 3 de abril de 2019: 0-1 ante Peñarol de Uruguay.

De ahí en adelante, el popular ‘Fla’ ha acumulado 27 fechas de invicto con 3 empates y 24 victorias.

Pero el dato más sorprendente son los 15 triunfos consecutivos que los cariocas arrastran como locales en el certamen continental, registro contra el que Millonarios deberá pelear.

