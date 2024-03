Racing perdió 0-1 de local en la novena fecha de la Copa de la Liga de Argentina frente al colero Sarmiento de Junín en un partido que tuvo como hecho para resaltar la pena máxima desperdiciada por Juan Fernando Quintero.

Este desempeño y el flojo nivel del elenco albiceleste dio para todo tipo de críticas, entre ellas las del periodista Flavio Azzaro, que le apuntó a Quintero, como ya lo había hecho en jornadas anteriores por considerar que está en deuda con la afición debido a que es el jugador que más dinero gana en el plantel.

En ese sentido, el analista le cobró por el penalti que le atajó el portero y aprovechó para incluir en su despachada al también colombiano Róger Martínez, delantero que no provocó peligro en el arco rival.

El comentarista se desató en su canal de Youtibe, donde suele publicar sus opiniones después de cada partido.

“‘Juanfer’ Quintero querido, no tengo nada contra vos porque cuando juegas bien voy a decir que juegas bien y cuando juegas mal me voy a enojar”, apuntó en principio.

Y disparó con nombres propios: “Pienso que tú, Agustín Almendra y Róger Martínez se creen que son más de lo que verdaderamente son”.

Fue por ello que remarcó: “Lo peor que tiene un futbolista o un ser humano es no entender para qué está y cuáles son sus limitaciones”.

Posteriormente, volvió a referirse a Quintero: “No se puede jugar de ‘crack’, no se puede jugar con tanta displicencia. ¿Quién eres, ‘Juanfer’ Quintero, para jugar de canchero?”.

Acto seguido le disparó a Martínez: “Quién eres, Róger Martínez, no te puedes mover, no te puedes sacar de encima a nadie. Por eso yo hablo de Racing y no me importan los jugadores”.