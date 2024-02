Flavio Azzaro es uno de los comentaristas más vistos de Argentina gracias a su incursión en las redes sociales, ya que dejó de lado los medios de comunicación tradicionales para fundar su propio canal de Youtube con diferentes programas, principalmente de opinión.

La polémica del analista con el colombiano comenzó antes del clásico en el que Racíng se impuso 0-1 de visitante sobre Independiente con asistencia de Juan Fernando Quintero.

En la previa de ese partido, Azzaro trinó diciendo que Quintero no debería se jugar. Posteriormente, el colombiano respondió de manera sutil, pues compartió en sus redes la publicación del periodista hincha.

El clásico ante Independiente lo juego SIN Juanfer Quintero. El mismo equipo que le ganó a Newell’s con Almendra por Miranda. Acá la reacción: https://t.co/P2a41wHEr7 pic.twitter.com/YQrqaLGwD7 — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) February 18, 2024

Dicho gesto hizo que Azzaro le dedicara un video al popular ‘Juanfer’ indicando que el ‘cafetero’ no es jugador para 90 minutos y que si de él dependiera lo pondría a jugar solo media hora, pero no de arranque. Incluso, le recordó al futbolista que es el mejor pago del plantel con un sueldo de 2,5 millones de dólares por año y que todavía no ha ganado nada con Racing.

Sin embargo, su desatada no paró ahí, ya que horas después volvió a darle con todo a Quintero, aunque no por sus capacidades como jugador.

Juan F. Quintero, tratado de “chupamedias” por Flavio Azzaro

El opinador cargó tintas contra el colombiano en el cierre del programa ‘El loco y el cuerdo’, donde criticó fuertemente que Víctor Blanco, presidente de Racing, hubiera compartido una foto de sí mismo en redes y que ‘Quinterito’ comentara dicha imagen con la frase: “El mejor”.

En consecuencia, la ira de Azzaro se reavivó, pues consideró que el paisa estaba siendo muy adulón con el directivo.

“¿Hay algo más chupap… que un jugador de fútbol le ponga ‘eres el mejor’ al presidente del club?”, se preguntó en principio.

Y recalcó: “Mira a ‘Juanfer’ Quintero, hay que ser chupamedias para ponerle eso al presidente del club. ¿Hay algo más chupamedias?”.

E insistió en su postura: “¿Te imaginas si un compañero tuyo le pone ‘el mejor’ al jefe, al que te paga el sueldo? Nunca en mi vida vi esto”.

Finalmente, siguió subiendo el tono antes de despedirse de la audiencia:

“Qué pedazo de chupamedias, qué se le va a hacer. Es tremendamente golfa esto… ¿El mejor? Es feo, es muy golfa, muy de chupamedias, que diga el mejor cuando hay jugadores negociando los contratos”.

En video, la despachada completa (minuto 5:53:55):

