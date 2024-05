Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

Carlos Antonio Vélez analizó la victoria de Independiente Santa Fe sobre La Equidad 0-2 en el estadio Metropolitano de Techo. Sin embargo, aunque reconoció que es el mejor del momento, le preocupa un ítem.

(Lea también: DT de Santa Fe confirmó nueva lesión de jugador que salió llorando: “No pudo continuar”)

En el programa del pasado lunes (festivo en Colombia), Vélez habló en Palabras Mayores, de Antena 2, sobre la fecha 2 de cuadrangulares y allí hizo referencia al cuadro ‘Cardenal’, que le daría buena noticia a sus hinchas, elenco que pica en punta haciendo seis puntos de seis posibles.

“Los arqueros fueron decisivos, patrón de comportamiento. Bucaramanga y Tolima se desinflan y no asoman los que llegaron con la ventaja matemática. Todavía hay tiempo para recuperarse”, inició Carlos Antonio sobre el mal arranque de Tolima y Bucaramanga.

Luego se concentró en Santa Fe, que tuvo a Rodallega como una de las grandes figuras: “El equipo fue de menos a más y ya encontró una manera de jugar, pero me preocupa que no es muy seguro en defensa. Se nota seguro, pero no es tan seguro. Si ustedes se ponen a revisar, contra La Equidad fue muy importante Mosquera Marmolejo; resolvió en momentos difíciles”.

(Vea también: Santa Fe bailó bajó la lluvia, venció a La Equidad con autoridad y sueña con la final)

Y agregó: “Ya en el segundo tiempo se acomoda mejor Santa Fe, donde fue tranquilidad absoluta, pero les utilizan mucho la espalda a los carrileros y ante Equidad fueron los de verde los que crearon las opciones de riesgo”.

Lee También

Vélez concluyó diciendo que fue “un excelente triunfo de Santa Fe, que es de los que venía más o menos que se mantiene, partiendo mal el campeonato y hoy en día apunta a la excelencia; es el que más puntos tiene de los ocho clasificados”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.