Este lunes 13 de mayo, el ‘10’ de la Selección Colombia sorprendió a sus seguidores con un mensaje en el que dio a conocer que muy pronto haría un anuncio que tenía preparado hace varios meses.

(Vea también: James Rodríguez, convocado, pero a fiesta; se gozó el concierto de Karol G en Brasil)

“Es el momento de contarles esta noticia, no ha sido un camino fácil, un trabajo de dos años, pero me encuentro listo para iniciar esta nueva etapa… 15.05.24″, escribió el futbolista en una historia de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

Esto despertó diferentes rumores, teniendo en cuenta que no pasa por un buen momento deportivo con Sao Paulo. De hecho, desde la llegada de Luis Zubeldía como nuevo entrenador (fue anunciado a finales del mes pasado) solo ha jugado 5 minutos.

Uno de los que se refirió al tema fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras mayores’ trató de descifrar qué es lo que tiene por decir James Rodríguez y señaló que podría tratarse de la poca participación que tiene con Sao Paulo.

“Eso no es un mensaje enigmático, es que debe tener otros planes […]. Sí, yo sé que es una injusticia que hombres técnicamente tan bien dotados sean separados porque no cumplen misiones de obrero. Pero es que hoy, que tanto se habla de igualdad y que todos tenemos que hacer exactamente lo mismo, en el fútbol también encaja. Y en el fútbol de hoy, el que no corre ni trabaja no juega, así sea muy bueno”, mencionó inicialmente el comunicador.

Acá, el momento en el que se refirió al tema:

En sus argumentos, Vélez mencionó que los resultados respaldan a Zubeldía y que este le advirtió a James lo que tenía que hacer para poder tenerlo en cuenta.

“El señor Zubeldía ha dirigido 6 partidos y ha logrado 5 victorias y un empate. No ha perdido ningún juego y los números lo respaldan a muerte. Entonces, ¿quién va a discutir sus decisiones? Muy difícil. Desde que llegó, llamó a James y le dijo que se iba a ganar la posición en los entrenamientos”, agregó en el programa mencionado anteriormente.

Lee También

Por último, explicó que Rodríguez no tiene mucho tiempo para ponerse a punto con miras a la Copa América, en la que muy seguramente será titular con Colombia.

“No es un mensaje enigmático, es un mensaje realista y se va a tener que ir del equipo. ¿Para dónde? No lo sé, porque cuando se quiso ir hace unos meses, no apareció ningún postor […]. Esta vez no voy a enfrentar nada. Simplemente, mantengo mi teoría de que cuando un jugador está jugando y está competitivo debe estar en la Selección. Si no está jugando y no es competitivo, no debe estar”, concluyó Carlos Antonio.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.