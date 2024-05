Lo que se preveía una gran temporada para James Rodríguez, luego de solucionados los inconvenientes presentados en Sao Paulo a inicio de año, ahora es preocupación e incertidumbre para el colombiano en Brasil.

Todo debido a su falta de participación y protagonismo en el cuadro ‘tricolor’, donde a pesar de tener un par partidos buenos, no ha logrado consolidarse dentro del onceno inicial. Y justamente, frente al hecho de no ser tenido en cuenta tampoco ahora con la llegada de Luis Zubeldía, un exjugador del equipo paulista le tiró con todo al cucuteño.

“El mayor problema que enfrentará Luís Zubeldía será lidiar con la situación de James Rodríguez. El colombiano no es una solución, es un problema. No ha hecho nada hasta ahora, excepto estar siempre lesionado, sobre todo cuando se da cuenta de que no será titular en el equipo. Pero Zubeldia no será tímido, no actuará con suavidad y sólo jugará cuando muestre verdadero interés en formar parte de este grupo”, fueron las contundentes palabras de Walter Casagrande Jr, exjugador de Sao Paulo, en su columna de ‘UOL’.