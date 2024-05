James Rodríguez vive un momento bastante complicado en su carrera, ya que por más de que ha trabajado honestamente en Sao Paulo, se ha esforzado por mejorar su condición física y demás, no ha tenido suerte con los técnicos y ahora, incluso, su nuevo entrenador ni siquiera lo convoca para los compromisos.

De hecho, Luis Zubeldía, entrenador del conjunto brasileño, no ha ocultado su disgusto con el colombiano porque no encaja en su estilo de juego y por eso es que solo lo ha puesto a disputar cinco minutos, mientras que en los otros partidos si lo ha borrado completamente.

Teniendo esto en cuenta y pensando en la Copa América, el colombiano, de la mano de su agente, estaría buscando la manera de rescindir el contrato lo más pronto posible para salir del club y poder entrenarse en un sitio en el que se sienta acompañado y valorado, con el objetivo de llegar en buen nivel al torneo de selecciones y que así se le abran otros mercados.

Dónde jugará James Rodríguez la próxima temporada

Ahora, muchos decían que el 10 de la Selección Colombia podría terminar en un equipo de la Liga BetPlay, pero hay un impedimento muy grande y es su salario, ya que es muy alto y en el país no hay un club que se lo pueda pagar.

Ante esto, según pudo conocer el diario AS Colombia, el destino de James para la próxima temporada estaría en un club de la Concacaf, es decir, de México o de Estados Unidos.

“El agente de James Rodríguez ya estaría en la labor de conseguir un nuevo equipo para el volante y su prioridad estaría en la liga mexicana y en la Major League Soccer de los Estados Unidos, ya que es estas dos ligas las ve con buenos ojos”, publicó el medio.

Y agregó que por el alto costo de su sueldo, son cuatro clubes en específico los que lucharían por contar con el colombiano: Monterrey, Tigres y América, de México, y el LA Galaxy de los Estados Unidos, equipo en el que ya estuvieron figuras como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic y el mismo ‘Chicharito’ Hernández.

Por lo pronto no hay un comunicado oficial de Sao Paulo en el que diga que no va a contar más con el colombiano, pero lo más seguro es que el técnico no lo vaya a usar mucho en los próximos compromisos y por eso su salida pronta sería inminente.

