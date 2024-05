James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos que no la pasa tan bien actualmente, ya que venía de una lesión, hubo cambio de técnico y ahora el nuevo encargado del primer equipo no ha confiado tanto en él y eso podría traer problemas en su rendimiento deportivo.

De hecho, desde que Luis Zubeldía asumió como entrenador, James se recuperó casi que de inmediato y, a pesar de eso, el técnico no lo ha convocado en dos de los tres partidos en los que ha estado disponible.

Es más, James jugó unos cuantos minutos contra Palmeiras, pero luego no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en el partido contra Águia de Marabá por la Copa de Brasil ni en el juego de Brasileirao contra el Vitoria, una situación que causó intriga entre la prensa de ese país.

Qué pasa con James Rodríguez

En la rueda de prensa posterior al compromiso, al técnico Luis Zubeldía le preguntaron sobre la ausencia del mediocampista colombiano y este, en vez de tranquilizar a los seguidores, preocupó porque dijo que esas son decisiones que toma “por el bien del equipo”.

“Estoy aquí para tomar decisiones. Si James no está aquí es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí. Entiendo que de un jugador como él siempre se hablará, pero tengo clara mi profesión, mis responsabilidades. Un entrenador vive para tomar decisiones. Trabajamos para que estén a favor del grupo y que sean, en su mayoría, positivas”, explicó el técnico.

Y agregó: “El entrenador será juzgado por el resultado final. Hay algo que he aprendido en 15 años de profesión y es que las decisiones siempre serán basadas en lo que veo y en el conjunto. Todos son considerados, pero al final del día o antes de los partidos tengo que tomar decisiones”.

Este tipo de respuestas fortalecen la versión de que el técnico no confía mucho en el colombiano y por eso la idea de que James salga a mitad de año, justo después de la Copa América, ya no es descabellado. Lo preocupante es que si el colombiano no juega durante estas semanas, el capitán de la Selección Colombia no llegaría con el ritmo esperado a la Copa América, pero habrá que ver.

Por lo pronto, James se seguirá preparando para el próximo juego de Sao Paulo, el cual será el miércoles 8 de mayo contra Cobresal por la Copa Libertadores a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana.

