James Rodríguez les salió al paso a las informaciones de que estaría acarreando una lesión desde hace varios días y que esa no le habría permitido actuar en los choques ante Flamengo y Atlético Goianense.

Luego de que el elenco paulista estrenara técnico ante la marcha de Thiago Carpini y la llegada de Luis Zubeldía, Rodríguez estaría listo para retornar a las canchas, pese a que no fue incluido en la nómina de viajeros para el choque frente al Barcelona de Guayaquil, por Copa Libertadores.

El medio Globoesporte había informado que el volante cucuteño habría sufrido “una lesión muscular grado 1 en uno de los muslos”, razón que lo había tenido marginado de los campos en los últimos días.

El exjugador del Real Madrid reapareció en su cuenta de Twitch y allí dijo encontrarse bien y listo para volver a jugar. Uno de sus usuarios le preguntó si estaba lesionado, a lo que el colombiano comentó: “No. Tuve una molestia en el entreno del lunes, pero ya la próxima semana estaré ahí. Así que no fue nada grave, gracias a Dios”.

Sin embargo, el ‘1o’ del elenco nacional no se quedó callado y le tiró pullas a la prensa por las informaciones que ha entregado sobre su salud.

​“La prensa… no crean en todo eso, ustedes saben que se dicen muchas mentiras. Muchas veces la prensa no informa, sino que desinforma. ​Muchas veces no, siempre. Solo que no quise ser tan duro”, aseguró el jugador.