En el fútbol como la vida, no siempre se consigue lo que se desea. Hugo Rodallega, actual goleador de Independiente Santa Fe, es el claro ejemplo de que incluso la pasión y el poder a veces no son suficientes para cambiar el destino.

En una reciente entrevista con el periodista Ricardo Arce, Rodallega abrió su corazón y recordó su fallido fichaje al América de Cali en 2023.

“Me regalé, rogué, me humillé. Hice de todo… el tema nunca fue plata, fue sentimiento, yo quería estar ahí…”, confesó, dejando entrever que su motivación era puramente emocional por vestir la camiseta ‘escarlata’, equipo del cual es hincha.

