“A la fecha, la Asociación Deportivo Cali no ha definido el nombre del director técnico de nuestro equipo profesional masculino”, esa fue la información que reveló hace pocos minutos la propia institución ‘Azucarera’ en un comunicado y con ello dejó en claro que siguen en la búsqueda de un entrenador.

Y es que este martes 7 de mayo circuló en las redes sociales que Hernán Torres Oliveros ya había llegado a un acuerdo con la institución verdiblanca y hasta se habló de la fecha en la que se daría su arribo a la denominada ‘Sucursal del Cielo’.

Hernán Torres se pronunció al respecto, luego de la victoria de su equipo, Emelec, contra Universidad Católica. El entrenador tolimense descartó totalmente cualquier rumor: “Desde que llegue a Emelec, desde el primer día me querían sacar. Que me iba a ir, que me devolvía. Yo estoy en Emelec y estoy contento, estoy trabajando”, mencionó.

