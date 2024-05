El Deportivo Cali no pasa por los mejores momentos. Los ‘azucareros’ no lograron clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I y, si bien Hernando ‘Cocho’ Patiño se encuentra en el cargo de director técnico de manera interina, la institución vallecaucana se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador que inicie un proceso renovado para el próximo semestre.

Según el diario El País, uno de los nombres que se maneja en las directivas del Cali con gran fuerza es el de Hernán Torres, actualmente estratega de Emelec, del fútbol de Ecuador y con contrato hasta mitad de este año 2024, lo cual podría ser un indicio de una posible salida del cuadro los ‘azules’.

No obstante, luego de ganarle 2-1 a Universidad Católica en juego por la primera ronda de la Copa de Ecuador, el técnico ibaguereño habló de los rumores que lo colocan en algún otro equipo que no sea Emelec, asegurando que son solo rumores y que, desde que firmó contrato, han buscado sacarlo del cargo.

“En cuanto a los rumores, son eso, rumores. Yo estoy en Emelec. Desde que llegue a Emelec, desde el primer día me querían sacar. Que me iba a ir, que me devolvía. Yo estoy en Emelec y estoy contento, estoy trabajando. Aquí me apoya la gente, me apoyan ustedes, se critica cuando perdemos, nos alaban cuando ganamos, que es la posición de ustedes”, explicó en primera instancia Torres.