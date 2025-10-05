A casi cuatro años del asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, la fortuna del empresario sigue sin ser liberada. Así lo reveló su abogada, Érika Sanguinetti, en entrevista con el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, donde explicó que los bienes y cuentas del fallecido permanecen bajo custodia estatal desde 2022.

Sanguinetti relató que después del crimen, ocurrido en noviembre de 2021, el caso tomó un giro inesperado cuando la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por presunto lavado de activos.

Según la abogada, desde entonces “nadie tiene acceso a ninguno de los bienes”, ya que todos están administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras se define la situación jurídica del patrimonio.

Por qué están congelados los bienes de Mauricio Leal

El proceso de extinción de dominio fue iniciado por la Fiscalía ante sospechas sobre el posible origen ilícito de parte de la fortuna de Leal. Sin embargo, Sanguinetti le dijo a ‘La red’ que el estilista construyó su patrimonio de manera legítima, fruto de más de dos décadas de trabajo en el mundo de la belleza.

“Mauricio trabajó durante más de 20 años en peluquería, capacitaciones y servicios profesionales. Aunque era próspero, su crecimiento fue el natural para alguien con una carrera consolidada en el sector”, explicó la abogada, al desmentir que existieran indicios de actividades ilegales vinculadas a su empresa o sus ingresos.

Sanguinetti también aclaró que, aunque se han difundido rumores sobre posibles beneficiarios o administradores, “ni familiares ni allegados han podido acceder a los bienes, ni siquiera para cubrir gastos básicos posteriores al fallecimiento de Mauricio y su madre”.

El patrimonio de Mauricio Leal, bajo revisión de la SAE y la Fiscalía

La representante legal aseguró que el patrimonio que dejó el estilista se trata de recursos significativos que incluyen propiedades, vehículos y cuentas bancarias, al tiempo que desestimó que tuviera interés o injerencia en él.

“¿Cuáles bienes? Si hay algo que tienen que reclamar, reclámenle a la SAE o a la Fiscalía General de la Nación”, enfatizó Sanguinetti, negando ser administradora o beneficiaria de la fortuna.

El caso sigue siendo uno de los más emblemáticos de los últimos años, no solo por el crimen que conmocionó al país, sino por las dudas que rodean el destino del patrimonio del estilista. Mientras tanto, los bienes permanecen en manos del Estado, a la espera de que la justicia determine su origen y su eventual distribución.

