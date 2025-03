Así como el asesinato de una periodista conmocionó a Colombia, más de tres años después del homicidio de Mauricio Leal sigue en vilo la situación con la millonaria fortuna que dejó el vallecaucano.

Los bienes que quedaron a nombre de Mauricio Leal luego del asesinato son la mansión en el conjunto residencial en la vía a La Calera (Cundinamarca), un apartamento en La Cabrera (Bogotá), dos carros de lujo, la empresa Mauricio Leal Peluquería S. A. S. y otra llamada Mauricio Leal Music S. A. S.

Esta última, la menos conocida, estaba encargada de producir música de la que el reconocido estilista era intérprete y se ubicaba en el mencionado apartamento en la capital colombiana, explicó revista Semana, que recordó un oscuro capítulo detrás de este hecho.

Lo delicado es que después de tres años y cuatro meses desde el asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, todavía sigue en vilo el desenlace con esos bienes y la definición de la herencia.

De hecho, se ha conocido que Jhonier Leal disputó la fortuna de su hermano y llevó a cabo movimientos jurídicos, incluso ante la Cámara de Comercio de Bogotá, para apropiarse de todo eso ante las autoridades colombianas.

El seguimiento mostró que la realidad actual ha tomado algunos giros y se han presentado algunas modificaciones, pues desde la época del crimen no se ha podido arrendar la propiedad en La Calera.

Los bienes de Mauricio Leal (dos inmuebles, dos carros y una moto) quedaron con medidas cautelares de la Fiscalía y han sido custodiados por las autoridades pues se investiga que no sean producto de lavado de activos, lo que ha llevado al protagonismo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en caso aún sin resolver.

A pesar de eso, el mencionado medio expuso la situación de la casa y del apartamento, según conocieron al revisar los certificados de libertad y tradición que emitió la Oficina de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado.

“La casa 18 de Liquidámbar, en Arboretto, tiene estatus de embargo en proceso de la Fiscalía y en suspensión del poder dispositivo ordenado por la fiscal especializada 9 de extinción de dominio de Bogotá”, indicó en el informe.

Del apartamento en el norte de Bogotá, la SAE lo sacó desde enero de 2025 del registro de depositarios provisionales e hizo cesión a una empresa denominada Hoc Consultores y Auditores S. A. S.. Esa compañía dedicada a la consultoría en salud aparece ahora con la titularidad de la propiedad.

Elmer Montaña, abogado que representó a los familiares de Marleny Hernández y su hijo, aseguró que evitó involucrarse mucho sobre el tema de los bienes de Mauricio Leal por lo que calificó como “manejos irregulares” alrededor, al tiempo que destapó lo que supo del asunto.

“Yo nunca me quise meter en el tema de los bienes porque desde el principio me di cuenta de que el tema no estaba claro. Había cosas muy turbias de abogados y por eso no me quise meter en eso […] La Fiscalía los incautó dentro de un proceso de extinción de dominio”, afirmó Montaña en Semana.