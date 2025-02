El caso de Mauricio Leal ha sido uno de los más resonados en el país, pues su trágica muerte en un conjunto de la vía a La Calera estremeció a Colombia y más por la manera en la que se dio, pues fue su propio hermano Jhonier Leal el que lo mató a él y a su madre, Marleny Hernández, por lo que fue condenado a 55 años de prisión.

Una de las más cercanas a Mauricio fue la cantante Shaira, que se dio a conocer en el ‘reality’ ‘Factor x’, quien en el momento de su muerte fue una de las más indignadas por lo sucedido y que vivió situaciones bastante complejas por la partida de su gran amigo.

Ahora, cuando ya han pasado varios años, Shaira rompió el silencio y volvió a referirse al caso en diálogo con La Kalle. La joven dio detalles de cómo era su relación con Mauricio Leal: “Lo conocí en el 2011, compartíamos muchas cosas de nuestra manera de salir adelante, él tenía ese perrenque para salir adelante. Hicimos una relación de amistad muy bonita, fuimos amigos durante 12 años y es de las amistades más lindas que me ha dejado la vida”.

Shaira también confesó en la emisora por qué decidió no referirse tanto tiempo al caso y cómo recibió la noticia de que Jhonier al principio aceptó su responsabilidad y después la negó: “Yo tuve que alejarme mucho de este tema porque me estaba dando mala vida, cogiendo rabias que a la final no me iban a devolver a la persona que quería. Me tocó asimilar la situación, me pegué mucho a Dios, esa la mentalidad de un psicópata, con comentarios que primero sí y luego no, pero desde un principio mucha gente sabía la verdad. Yo apoyé para que el caso saliera adelante y ya la justicia se hizo. Traté de no comentar nada porque no quería que fuera un problema para mi”.

Cómo era la relación de Jhonier Leal con Shaira

Finalmente, la joven cantante respondió en la cadena radial si en algún momento tuvo contacto con Jhonier, si él habló de ella y cómo lo enfrentó: “En un principio sentí perseguida, preocupada y temía por lo que me pudiera pasar algo en ese momento, porque él [Jhonier Leal] no estaba en la cárcel. Sí supe que dijo algo por un periodista, como que dijo en una llamada que esa niña Shaira qué es lo que le pasa conmigo, pero ya en ese momento estaba en la cárcel y pude descansar un poco. Sentí energéticamente que tenía alejarme de eso, porque me estaba martirizando”.

