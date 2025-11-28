La movilidad en la avenida El Dorado, sobre la calle 26, se paralizó a la altura de la carrera 85 debido a una manifestación que inició en horas de la tarde y que bloquea por completo el corredor vial en ambos sentidos en la tarde de este viernes 28 de noviembre.

Transmilenio confirmó el cierre total del Portal El Dorado y la imposibilidad de operar en la zona, pues los articulados no pueden avanzar debido a la presencia de los manifestantes sobre la vía.

#BOGOTÁ. Panorama a esta hora en la calle 26 con carrera 103, manifestantes avanza en sentido Oriente-Occidente, bloqueando el carril lento de la calzada hacia el aeropuerto el Dorado. ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3YAWC https://t.co/1iJe16cq0N pic.twitter.com/0gfh3ko9Eb — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 28, 2025

El bloqueo afecta tanto el sentido occidente–oriente como el oriente–occidente, lo que ha provocado fuertes retrasos y congestión en todo el sector. Además, la empresa de transporte confirmó que dejaron de operar las estaciones Av. Rojas, Normandía y Modelia.

El carril central, clave para el paso de los buses troncales, también permanece cerrado. Como consecuencia, cientos de usuarios han tenido que descender de los vehículos para continuar sus recorridos a pie, mientras que las rutas zonales intentan desviar su tránsito hacia vías alternas.

En redes sociales, usuarios reportaron que la llegada al aeropuerto El Dorado también tiene afectaciones, por lo que recomiendan a pasajeros que tienen programados vuelos para este viernes, llegar con antelación a la terminal aérea ante las novedades.

Por su parte, las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar la avenida El Dorado y optar por corredores como la avenida Esperanza, la calle 17 o la avenida José Celestino Mutis (calle 63), mientras se restablece la movilidad. Hasta ahora se conoce que las manifestaciones son llevadas a cabo por parte de representantes de víctimas y de comunidades indígenas.

#Bogotá | Manifestantes representantes de vícitimas y de comunidades indígenas lograron llegar hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado. Las autoridades hacen presencia en el punto. pic.twitter.com/J97SrI8gmR — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 28, 2025

