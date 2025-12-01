La contienda interna del Centro Democrático vivió un remezón este lunes, luego de que el partido divulgara un comunicado en el que daba por hecho el retiro de Miguel Uribe Londoño de la lista de precandidatos presidenciales.

La versión surgió, según informó la colectividad, de una llamada en la que el abogado Abelardo de la Espriella habría asegurado al expresidente Álvaro Uribe que el aspirante desistía para respaldarlo.

Qué pasó con la candidatura de Miguel Uribe Londoño

El movimiento político tomó por sorpresa a varios sectores, especialmente porque Uribe Londoño, quien asumió las banderas de Miguel Uribe Turbay, senador asesinado y también precandidato presidencial, no ha confirmado esa supuesta renuncia.

Por el contrario, este episodio abrió un nuevo capítulo dentro del uribismo, donde crece la incertidumbre sobre lo ocurrido detrás de la comunicación divulgada por el partido.

Miguel Uribe Londoño habría perdido apoyo de familia

En Blu Radio se abordó un punto sensible que habría influido en la lectura interna del Centro Democrático. De acuerdo con lo comentado en la emisora, la candidatura de Uribe Londoño fue acogida en un inicio bajo la idea de que contaba con el respaldo total de la familia de Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, en ese mismo espacio señalaron que existían tensiones previas, específicamente un distanciamiento entre María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador, y la familia Turbay. En la emisora recordaron incluso la intervención de María Carolina Hoyos, quien dijo no tener claridad sobre algunas decisiones recientes, lo que alimentó dudas dentro del partido.

“Ese apoyo de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe Londoño… mmm… no sería tan firme o no estaría tan explícito, no es tan cierto o no, pero esa es una de las justificaciones que tienen sobre la mesa”, dijeron en ‘Voz Populi’, de Blu Radio.

Según Blu Radio, ese respaldo familiar no sería tan sólido como se planteó inicialmente, y esa percepción habría terminado convertida en una de las justificaciones que el Centro Democrático puso sobre la mesa en pleno revuelo por la supuesta renuncia.

La colectividad, entretanto, enfrenta presiones para aclarar cómo se desarrolló la versión y qué tan ciertas son las razones internas que llevaron a anunciar un retiro que el propio Miguel Uribe Londoño no ha confirmado.

