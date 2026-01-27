Irán lanzó este lunes una dura advertencia a Estados Unidos al asegurar que responderá de manera “contundente” ante cualquier agresión, en medio del refuerzo de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente con la llegada de un portaviones. El mensaje fue emitido por la Cancillería iraní, justo cuando el buque “USS Abraham Lincoln” fue desplegado en la región, según informó el Comando Central de EE. UU. (Centcom).

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó que el país tiene “confianza en sus propias capacidades” y que la llegada de un buque de guerra de ese tipo “no afectará la determinación y seriedad de Irán”. En ese sentido, advirtió que cualquier ataque provocará “arrepentimiento”, elevando la tensión entre ambos países, reveló AFP.

La advertencia se produce en un contexto interno complejo para el régimen iraní. Una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos denunció que la represión de las protestas en el país ha dejado cerca de 6.000 muertos, aunque aclaró que la cifra real podría ser mayor debido a las dificultades para verificar información por el bloqueo de internet que ya completa 18 días.

Las manifestaciones comenzaron a finales de diciembre como protestas por la crisis económica y, con el paso de los días, se transformaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático instaurado tras la revolución de 1979. A partir del 8 de enero, las movilizaciones se intensificaron en varias ciudades del país, según reportes de organizaciones de derechos humanos.

Como parte del mensaje político, las autoridades iraníes instalaron en una céntrica plaza de Teherán un enorme cartel que muestra un portaviones destruido, acompañado de la frase: “El que siembra vientos, cosecha tempestades”.

Entre tanto, la ONG HRANA aseguró haber confirmado al menos 5.848 muertes, incluidas 209 de miembros de las fuerzas de seguridad, además de más de 41.000 personas detenidas y miles de casos que aún siguen bajo investigación.

