Luego de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proceso judicial que enfrenta su hijo Nicolás Petro Burgos, Vicky Dávila respondió enérgicamente al mandatario, negando cualquier señalamiento en su contra y lanzando serias preguntas sobre el manejo del caso desde la Casa de Nariño.

“Gustavo Francisco Petro, tarde o temprano se comprobará que lo que usted dice sobre mí en el caso de su hijo, es otra mentira. Yo jamás actuaría como usted o como cualquiera de sus secuaces. Yo no tengo pasado ni presente delincuencial”, afirmó la precandidata presidencial a través de sus redes sociales, en respuesta a lo que calificó como un ataque injustificado por parte del jefe de Estado.

(Vea también: Prestigioso medio criticó a Petro: mostró problemas de plata y de violencia en Colombia)

En su mensaje, Dávila no solo rechazó las acusaciones, sino que cuestionó directamente el papel del presidente en el manejo judicial y político del caso de su hijo. “¿Cómo logró que su hijo no colaborara con la justicia si ya había confesado ante los fiscales todas las porquerías que hicieron para ganar? Dijo que usted sabía todo”, expresó.

Lee También

También hizo alusión al encuentro entre Day Vásquez —expareja de Nicolás Petro y una de las principales denunciantes— y el presidente, ocurrido en la Casa de Nariño. “¿Cuéntele al país, usted qué hizo cuando Day Vásquez fue a Palacio y le contó, durante horas, todo lo que había hecho Nicolás, las platas sucias y la campaña? Porque al país usted no le reveló nada, me tocó a mí como periodista destapar esa olla podrida”, añadió.

Gustavo Francisco Petro, tarde o temprano se comprobará que lo que usted dice sobre mí en el caso de su hijo, es otra mentira. Yo jamás actuaría como usted o como cualquiera de sus secuaces. Yo no tengo pasado ni presente delincuencial. Ahora le pregunto: ¿Cómo logró que su… https://t.co/xCmke4BJ5k pic.twitter.com/ab4W7C2Zam — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 23, 2025

Vicky Dávila cuestiona a la Fiscalía en caso de Nicolás Petro

La precandidata también insinuó una posible interferencia en la Fiscalía por parte del presidente, luego de que el fiscal Mario Burgos, quien llevaba el caso inicialmente, fuera retirado del mismo. En ese contexto, lanzó una pregunta directa: “¿Le está dando órdenes a su fiscal de bolsillo para que frene el proceso de su hijo?”.

(Vea también: Petro se rebeló en la ONU con controversial mensaje: “Naciones Unidas se acaba”)

Asimismo, cuestionó la legitimidad de la actual fiscal del caso, María Fernanda Laborde, luego de las críticas previas del presidente. “¿Después de sacar al fiscal Mario Burgos del caso de su hijo, la fiscal Lucy Laborde tampoco les sirve?”, concluyó.

Lee También

Su postura la defendió Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe, quien citando el trino de Dávila, expresó que su precandidatura a la presidencia se reafirma en oposición al Gobierno actual y a Juan Manuel Santos.

“Es contraevidente creer que Vicky Dávila es la candidata de Petro o Maduro. Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos”, dijo el empresario.

Hasta ahora, Nicolás Petro ni el presidente se han pronunciado ante las palabras de Vicky Dávila.

Es contra evidente creer que @VickyDavilaH es la candidata de Petro o Maduro. Pocos como ella enfrentaron a Petro y a su socio Santos. https://t.co/3XQ0B18XEm — Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) September 23, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.