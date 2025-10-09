El hecho ocurrió el pasado miércoles 8 de octubre hacia las 11:30 de la mañana, cuando los comunicadores se detuvieron frente a un restaurante tras finalizar su jornada matutina.

Un delincuente aprovechó el momento para vulnerar la seguridad del vehículo en el que se transportaban y robar un transmisor de señal LiveU, avaluado en más de 60 millones de pesos, junto con un bolso con objetos personales de una periodista, detalló El Tiempo.

Según relató Angie Téllez, integrante del equipo, el ladrón no forzó el carro y habría usado un inhibidor de señal para desactivar la alarma.

Las cámaras de seguridad del sector captaron al responsable, un hombre de aproximadamente 50 años que actuó solo y con precisión. Los habitantes del barrio señalaron que en la zona son frecuentes los hurtos y la venta de objetos robados.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones con las imágenes entregadas a la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Aunque el vehículo contaba con sistemas de seguridad, el sospechoso logró abrirlo sin causar daños, lo que refuerza la hipótesis del uso de dispositivos tecnológicos para cometer el delito. Hasta el momento, el equipo robado no ha sido recuperado.

