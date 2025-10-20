Dayro Moreno, el máximo goleador histórico del fútbol nacional, ha venido con una caída importante en su rendimiento desde que el Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle, pues desde entonces ha jugado pocos encuentros y el gol casi no lo volvió a acompañar.

De hecho, en el último partido del equipo de Manizales frente a Llaneros, el jugador no estuvo ni siquiera convocado, lo cual causó incertidumbre e incluso se habló de hechos de indisciplina, los cuales tendrían muy molestos a las directivas y el cuerpo técnico.

Sin embargo, pese a que Once Caldas perdió 2-0 y se complicó en su camino a la clasificación, el jugador salió a dar la cara y aseguró que nadie conoce lo que está detrás ni todo lo que significa psicológicamente una derrota de esta magnitud.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, Moreno aseguró: “La gente no sabe. O sea, a veces la gente especula. Tira mucho morbo y mucha maric…”.

Y agregó: “Por ejemplo el día contra Boyacá Chicó. Sin mentirle yo llevo 22 años de carrera futbolística, pero la verdad no me daba. La parte psicológica no estaba y eso que yo soy duro para mezclar lo psicológico con mi trabajo“.

Dicho video estuvo acompañado por un mensaje en el que asegura que siempre luchará por los colores del ‘Blanco blanco’ de Manizales y que seguramente juntos mejorarán la situación.

Aquella publicación recibió cientos de comentarios de personas que apoyan al delantero, pues a lo largo del año se venía hablando muy bien de él debido a su rendimiento y sus goles, pero luego de esa eliminación, que fue bastante polémica porque los jugadores celebraron antes de tiempo, el jugador se apagó y ahí comenzaron las críticas.

Lo cierto es que el delantero tolimense se sigue preparando para ayudar a su equipo a entrar al grupo de los ocho, recordando que Once Caldas actualmente es trece con 19 puntos y se mantiene a solo dos del octavo que es Independiente Santa Fe.

