Ya está por terminar la segunda semana de la Vuelta a España y con cada etapa que pasa, se va aclarando el panorama en la clasificación general, pues Vingegaard ya lleva una amplia ventaja que lo ubica como el máximo candidato a quedarse con el título.

Los colombianos, por su parte, aún no han podido conseguir victoria y Egan Bernal, que era quien iba a luchar por la general, ha cedido tiempo que lo aleja incluso del anhelado top 10.

Es más, este sábado, 6 de septiembre, las noticias no son más alentadoras, puesto que un colombiano, que iba a ser clave en la búsqueda de una victoria de etapa, no salió a la etapa y por eso se retiró de la competencia.

Que le pasó a Sergio Higuita

En un comunicado compartido por el equipo del ciclista Sergio Higuita, el Astana, se confirmó que el colombiano no salió a disputar la etapa debido a una enfermedad que tuvo, así que la idea es que se recupere bien para que pueda competir en las últimas competencias de la temporada.

“Sergio Higuita no tomará salida en la etapa 14 por fatiga tras una reciente enfermedad antes de La Vuelta. El equipo ha decidido darle más tiempo para que se recupere completamente antes de las últimas carreras de la temporada”, escribió el Astana.

🇪🇸 RACE: @lavuelta @HiguitSergio will not start Stage 14 due to fatigue following recent illness before La Vuelta.

The team has decided to allow him more time to fully recover ahead of the season’s final races.#LaVuelta25 #XDSAstanaTeam 📷 @SprintCycling pic.twitter.com/TYKDmHWunc — XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) September 6, 2025

De esta manera, el Astana solo se queda con el colombiano Harold Tejada para el resto de la competencia, quien buscará meterse en alguna fuga para conseguir la victoria de etapa.

Vale la pena destacar que son 21 etapas, de las cuales ya se han corrido 14. De hecho, el domingo habrá una jornada bien difícil, luego día de descanso y ya los equipos entrarán a la última semana buscando vestir a sus corredores con la camiseta roja de líder que en este momento es del danés Jonas Vingegaard.

