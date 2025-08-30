Los movimientos del deporte en Colombia tienen un capítulo especial con la participación de Egan Bernal en la Vuelta a España 2025, mucho más luego de un comienzo que ha sido más que prometedor.

Ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, el colombiano enciende las ilusiones de propios y extraños con la posibilidad de completar la triple corona de las grandes carreras del ciclismo mundial.

Precisamente, en medio de ese panorama y a pesar de que su nombre no llega con el peso que tuvo en el pasado, el pedalista del Ineos Grenadiers no debe quedar descartado de la baraja.

En ese orden de ideas, parece pertinente conocer cuáles son las probabilidades que tiene el deportista nacional de poner la bandera tricolor en alto en una tierra que ya conquistaron Fabio Parra y Nairo Quintana.

¿Qué opciones tiene Egan Bernal de ganar la Vuelta a España 2025?

Las probabilidades de que Egan Bernal sea campeón de la Vuelta a España 2025 son un tema de análisis constante que ha evolucionado desde las predicciones previas al inicio de la carrera hasta la realidad de su rendimiento en las primeras etapas. Al día de hoy, con las primeras jornadas ya disputadas, la percepción general es que Egan es un candidato serio al podio y un aspirante a la victoria, aunque no parte como el máximo favorito.

A pesar de eso, según la inteligencia artificial y con la carrera en pleno desarrollo, la probabilidad de que Egan Bernal gane la Vuelta a España 2025 se estima en un 14 %. Si bien la cifra ha subido por su buen arranque, hay una dura realidad.

La presencia de un favorito tan dominante como Jonas Vingegaard, quien según las casas de apuestas tiene más de un 70 % de probabilidades, limita drásticamente las opciones de los demás. La victoria de Bernal no solo depende de su propio estado de forma, sino también de un posible desfallecimiento o percance del danés.

Luego de la etapa 7, Bernal se ubica en el noveno lugar de la clasificación general. Este posicionamiento, cerca de los fuertes en los primeros días, es una señal muy positiva de su estado de forma y ambición.

Egan ha tenido un comienzo de Vuelta muy sólido y esperanzador. A diferencia de otras grandes vueltas post-accidente, se le ha visto en una excelente condición, especialmente en la segunda etapa con final en alto, donde finalizó en un impresionante cuarto lugar, codeándose con los principales favoritos como Jonas Vingegaard y Giulio Ciccone.

Antes del inicio de la carrera, las casas de apuestas posicionaban a Egan Bernal como un ‘outsider’ o candidato secundario. Su cuota en portales como Oddschecker ha mejorado significativamente. Si antes se pagaba 40 a 1 (2,5 %), ahora su victoria se paga alrededor de 10 a 1, lo que refleja una mayor confianza del mercado en sus posibilidades. Esto lo ubicaba por detrás del gran favorito, Jonas Vingegaard (1.30), y de otros nombres como João Almeida y Juan Ayuso.

El trazado cuenta con múltiples etapas de alta montaña que favorecen a un escalador puro como Egan (aumentando su probabilidad). Sin embargo, la contrarreloj individual del último día es una amenaza significativa donde se espera que ceda tiempo frente a especialistas como Vingegaard (disminuyendo su probabilidad).

Aunque estas cuotas se ajustan día a día, su buen inicio ha causado confianza, manteniéndolo como una de las opciones más interesantes para quienes buscan una apuesta de mayor valor más allá del principal favorito.

Los expertos y periodistas deportivos han reaccionado con optimismo al rendimiento de Bernal. El consenso en medios como Claro Sports o el periódico El Tiempo es que su estado de forma es notablemente superior al de competiciones anteriores. Analistas como Andrés Páez y Víctor Hugo Peña han destacado su capacidad para mantenerse con los mejores en finales explosivos.

El propio Egan ha declarado sentirse mejor que en el Giro y que su objetivo es “pensar en ganar”. Si bien los expertos coinciden en que Vingegaard es el hombre a batir, ven en Bernal la madurez y la calidad para aspirar a un top 5 o incluso al podio, y no descartan que pueda luchar por el ‘maillot’ rojo si las circunstancias de carrera y su progresión física se lo permiten.

Egan Bernal es un contendiente muy fuerte, con una probabilidad de victoria significativa pero limitada por la presencia de un rival generacional. Sus opciones de podio son considerablemente más altas, superando el 35 %.

¿Qué etapas favorecen a Egan Bernal en Vuelta a España?

Las etapas que más favorecen a Egan Bernal en la Vuelta a España 2025 son, sin duda, las de alta montaña, especialmente aquellas con puertos largos, acumulado de desnivel y finales en alto. Como “escarabajo” y escalador puro, su fisiología está adaptada para rendir de manera óptima en esfuerzos prolongados y en altitudes elevadas, donde puede marcar la diferencia sobre ciclistas más explosivos o rodadores.

Con la carrera ya en curso, su estrategia se centrará en las jornadas clave de la segunda y tercera semana, que es donde se concentran los grandes desafíos montañosos.

Basado en el recorrido oficial, las jornadas que tiene marcadas en rojo en su calendario son:

Etapa 9: Huesca a Valdelinares: El primer gran examen de montaña, con un final en el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Es un puerto largo y exigente que servirá para medir sus fuerzas contra los principales rivales y donde podría buscar su primera victoria.

El primer gran examen de montaña, con un final en el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Es un puerto largo y exigente que servirá para medir sus fuerzas contra los principales rivales y donde podría buscar su primera victoria. Etapa 15: Infiesto a Valgrande-Pajares. Cuitu Negru: Considerada la etapa reina de esta edición. Es una jornada brutal en el corazón de Asturias que incluye el temible Cuitu Negru, con rampas de hasta el 24%. Este tipo de ascenso agónico y sostenido es ideal para un escalador de la talla de Egan.

Considerada la de esta edición. Es una jornada brutal en el corazón de Asturias que incluye el temible Cuitu Negru, con rampas de hasta el 24%. Este tipo de ascenso agónico y sostenido es ideal para un escalador de la talla de Egan. Etapa 19: Aguilar de Campoo a Alto de la Farrapona. Lagos de Somiedo: Otra jornada de gran dureza en la cordillera Cantábrica. La Farrapona es un puerto conocido en la Vuelta, largo y donde la resistencia en la tercera semana será fundamental. Aquí, la capacidad de recuperación de Bernal podría ser decisiva.

Por el contrario, la etapa que menos le favorece es la contrarreloj individual de la Etapa 21 en Madrid. Su objetivo en la crono final será limitar las pérdidas de tiempo frente a los especialistas para defender la posición que haya conseguido en la montaña.

¿Cuándo acaba Vuelta a España 2025?

La edición 80 de la Vuelta a España finalizará el domingo, 14 de septiembre de 2025. La carrera, que comenzó el 23 de agosto en Italia, concluirá su recorrido de tres semanas con una emocionante y decisiva etapa en el corazón de Madrid.

A diferencia de otras grandes vueltas que tradicionalmente terminan con un “paseo triunfal” dedicado a los sprinters, la organización de la Vuelta 2025 ha diseñado un final lleno de suspenso. La Etapa 21, la jornada final, será una contrarreloj individual (CRI). Este formato asegura que la lucha por el maillot rojo de líder y las posiciones del podio se mantenga abierta hasta el último corredor cruce la meta.

Esta crono decisiva tendrá su salida y llegada en la icónica Gran Vía de Madrid, recorriendo los lugares más emblemáticos de la capital española. La elección de una contrarreloj para el último día garantiza un espectáculo de alta tensión, donde las diferencias en la clasificación general podrían reducirse o ampliarse en los kilómetros finales de la competición.

Por lo tanto, la carrera no solo termina el 14 de septiembre, sino que lo hace con una de las etapas más esperadas y potencialmente dramáticas, que coronará al campeón de la Vuelta a España 2025 tras 21 exigentes días de competición a través de Italia y España.

