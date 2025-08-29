Las calles de Girardot volverán a llenarse de corredores este 25 y 26 de octubre con la segunda edición de la Media Maratón de Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel confirmó que las inscripciones ya están abiertas y tienen un único valor de $ 80.000, sin importar la categoría en la que se desee participar.

El proceso de inscripción se podrá hacer a través del siguiente enlace únicamente. Según Rey, la meta de este año es superar los 10.000 corredores, dos mil más que los alcanzados en la primera edición.

La programación se dividirá en dos jornadas. El sábado 25 de octubre se correrán las pruebas de 3K-Canicross y 5K, mientras que el domingo 26 de octubre estarán los recorridos de 10K y 21K.

Una de las grandes apuestas en esta edición será el 3K-Canicross, que permitirá a los participantes competir junto a sus mascotas, una apuesta pensada para integrar a las familias.

El evento cuenta con el aval de la Federación Nacional de Atletismo y repartirá más de 90 millones de pesos en premios. Además, tendrá la presencia de atletas en las modalidades Élite, Máster A, Máster B y discapacidad en silla de ruedas. Entre los corredores nacionales confirmados están Jeison Suárez, Carlos Sanmartín, Carolina Tabares, Leidy Romero, Nicolás Herrera, Andrés López, Sergio López, Shelsy Sarmiento, Alexandra Aldana, Santiago Rodríguez y Cristian Villamil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gobernación de Cundinamarca (@cundinamarcagob)

La competencia también tendrá presencia internacional con figuras como Cristian Bascones (Ecuador), Lorena Sosa (Uruguay), René Champi (Perú) y Derlys Ayala (Paraguay), quienes se sumarán al reto en tierras cundinamarquesas.

“Gracias por creer en nosotros, en esta apuesta. Hemos pensado en una producción de alto nivel entre lo público y lo privado, la Liga, la Federación de Atletismo y la Alcaldía. Tendremos una gran logística para los ‘runners’ y las mascotas”, afirmó Luz Marina Chuquen, gerente de Indeportes Cundinamarca.

Pasos para inscribirse a la Media Maratón de Cundinamarca 2025

Ingresar al siguiente enlace de la Media Maratón de Cundinamarca.

Ingresar datos del participante.

Pagar la inscripción que tiene un valor de $ 80.000 para las cuatro categorías (21K, 10K, 5K y 3K).

La entrega de los kits se harán el viernes 24 de octubre, a partir de las 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en Bogotá, el sitio aún está por confirmar; y el sábado 25 de octubre, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Girardot, también el sitio aún está por confirmar.

Recuerde que al momento de retirar su kit debe presentar el documento de identidad original con el que se inscribió y que el mismo día del evento no podrá reclamarlo.

¿A qué hora inicia la Media Maratón de Cundinamarca 2025?

21K: 26 de octubre a las 5:30 a. m.

10K: 26 de octubre a las 6:00 a. m.

5K: 25 de octubre a las 6:30 p. m.

3K: 25 de octubre a las 5:30 p. m.

Con una primera versión exitosa en 2024, la Media Maratón se consolida como una estrategia del gobierno departamental para posicionar a Cundinamarca como referente en el deporte, dinamizar la economía local y resaltar el patrimonio cultural y turístico de la región.

El gobernador Jorge Rey aseguró que esta carrera es también una oportunidad para enviar un mensaje a los jóvenes: “La Media Maratón de Cundinamarca es una oportunidad para estimular la actividad física. Esperamos que al menos el 20 % de los inscritos pertenezca a clubes deportivos del departamento”.

