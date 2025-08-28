En una jornada épica, la sexta etapa entre Olot y Pal (Andorra), con 170.3 km y la primera llegada en alto de esta edición, el australiano Jay Vine, del UAE Team Emirates, se adjudicó la victoria con una impresionante actuación en solitario.

Torstein Træen (Bahrain Victorious) cruzó segundo, lo que le permitió escalar al liderato de la clasificación general. Jonas Vingegaard, máximo candidato al título, ahora se ubica quinto y buscará recuperar la camiseta roja en las próximas etapas de montaña.

Egan Bernal, que llegó con el grupo de los favoritos, salió del top 10, aunque no pierde mucho tiempo con respecto a sus principales rivales.

Clasificación general Vuelta a España tras etapa 6

Acá, el top 10 de la Vuelta a España:

Ciclista Tiempo 1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) 20:25:46 2. Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) + 31 3. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) + 1:01 4. Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) + 1:58 5. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) + 2:33 6. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) David Gaudu (Groupama-FDJ) + 2:41 7. Giulio Ciccone (LIDL-TREK) + 2:42 8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) + 2:49 9. Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 2:53 10. Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) + 2:53

Cómo va a ser la etapa 7 de la Vuelta a España

Este viernes, la jornada siete de la carrera será épica al llevar a los ciclistas desde Andorra la Vella hasta Cerler, Huesca, en un recorrido de 188 kilómetros con un desnivel acumulado de 4.211 metros.

Acá, el perfil de la séptima etapa:

Este trazado de montaña, con dos puertos categorizados y un final en alto, se perfila como una de las etapas más exigentes de la edición, ideal para que los escaladores dejen su huella en la clasificación general.

Perfil: montaña, con dos puertos destacados:

Puerto de categoría 1 (km 37.9): 24.7 km al 4.4 % de pendiente media, alcanzando los 1.724 metros de altitud.

Puerto de categoría 2 (km 107.7): 5.7 km al 6.3 %, a 1.334 metros de altitud.

