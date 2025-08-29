Esta etapa resultó ser una de las más exigentes de la primera semana de la Vuelta a España, con dos puertos de segunda categoría y dos de primera, lo que les sirvió a un par de colombianos que participan en la competencia.

El ‘Escarabajo’ que se llevó el protagonismo en la jornada fue Harold Tejada, del equipo Astana, pues logró liderar el pelotón por un momento y casi logra quedar entre los tres primeros. No obstante, no le alcanzó y terminó cruzando la meta en el cuarto lugar, casi un minuto y medio después del ganador de la etapa, el español Juan Ayuso.

Egan Bernal, por su parte, logró recuperar su cupo en el top 10 de la tabla general, que perdió después de la etapa 6, pese a que en la jornada del día se ubicó en la casilla 23, cuatro puestos por debajo del colombiano Santiago Buitrago, que quedó en el puesto 27.

Cómo quedó la tabla general de la Vuelta España tras etapa 7

El noruego Torstein Træen, del equipo Bahrain Victorius, mantuvo el liderazgo de la carrera por una jornada más. Jonas Vingegaard regresó al top tres de la tabla y Joao Almeida escaló al puesto tres, luego de empezar en el sexto.

Acá los primeros 10 de la clasificación general de la Vuelta a España, luego de la séptima etapa:

Torstein Træen Jonas Vingegaard Joao Almeida Giulio Ciccone Lorenzo Fortunato Matteo Jorgenson Jai Hindley Giulio Pellizzari Egan Bernal Félix Gall

Cómo será la etapa 8 de la Vuelta a España 2025

Después de dos jornadas duramente montañosas en los Pirineos, la etapa 8 de la Vuelta a España ofrece un merecido respiro para el pelotón: un trazado netamente llano y pensado para una llegada masiva. La jornada, que discurre entre Monzón Templario y Zaragoza, se perfila como una de las pocas oportunidades reales para que los velocistas brillen antes del final de la primera semana.

Con una distancia de 163,5 km y un desnivel acumulado alrededor de 1.236 m, la etapa apenas presenta obstáculos relevantes, siendo lo más destacado la exposición al viento que podría jugar un papel táctico decisivo.

