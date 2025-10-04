Luis Díaz no solo logró un récord con Bayern Múnich sino que logró su primer doblete con el equipo dirigido por el belga Vincent Kompany, que hoy se encontró con la versión más eficaz del jugador.

La victoria 3-0 de local no solo sirvió como una notable demostración del buen momento que vive el jugador, sino que también dejó en evidencia el desarrollo goleador que tiene el recién llegado.

Videos de los dos goles de Luis Díaz con Bayern Múnich contra Frankfurt

🇨🇴 DOBLETE de Luis Díaz. El colombiano marcó el 3-0 de #BayernMúnich en su visita a #EintrachtFrankfurt, al 84’ 👀 El extremo suma cinco goles en los seis partidos de la Bundesliga pic.twitter.com/UMdr5alBaP — Pipe Sierra (@PSierraR) October 4, 2025

Luis Díaz anotó el primer gol al segundo 15, de acuerdo con el registro oficial, después de que recibió un pase de Serge Gnabry, con lo que desde muy temprano puso arriba a su equipo contra Eintracht Frankfurt.

El dominio del equipo bávaro se hizo sentir muy pronto gracias a una anotación del artillero del equipo, el inglés Harry Kane, que al minuto 27 le dio un respiro a la afición local. Allí, tuvo la asistencia del guajiro.

Esta fue una nueva muestra de superioridad de un equipo que cabalga con tranquilidad en la Bundesliga, ya que en 6 fechas disputadas lleva la misma cantidad de partidos ganados.

Sin embargo, eso no fue suficiente para Díaz, que al minuto 39 del segundo tiempo, ya para finalizar el duelo en el Allianz Arena, anotó el 3-0, el segundo tanto en su cuenta personal con el club bávaro.

¿Cuál es el nuevo récord de Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luis Díaz se convirtió en el suramericano que más rápido anotó un gol con Bayern Múnich en el presente siglo y, además, se metió en el podio de los más veloces anotadores en toda la historia.

De acuerdo con datos divulgados por Míster Chip, el brasileño Giovane Elber es el primero con una anotación a los 11 segundos de juego en contra de Hamburgo en 1998.

El segundo en el listado es una leyenda, el alemán Lothar Matthäus, que solo necesitó de 13 segundos contra Gladbach en 1986 para poner a celebrar al club del que se catapultó como un ídolo.

El tercer puesto es para Díaz, que con este tanto contra Eintracht Frankfurt comparte el registro con 15 segundos con el alemán Jamal Musiala, que anotó en ese mismo tiempo contra Kiel en 2024.

Un motivo más para que Díaz celebre en medio de un arranque de temporada y proceso con Bayern Múnich que parece de ensueño, a la espera de que eso se consolide con grandes títulos.

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luis Díaz ha anotado cinco goles oficiales con Bayern Múnich desde que llegó en el verano de 2025. Ese total incluye cuatro goles en la Bundesliga y uno adicional en la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart.

Su primer gol con el club bávaro lo hizo en la Supercopa, partido en el que marcó de cabeza para asegurar el título ante el Stuttgart. Luego, en la Bundesliga, Díaz anotó en sus primeros compromisos: uno ante Leipzig, otro frente al Augsburgo, y más recientemente contra el Hamburgo, sumando esos tres goles en el torneo liguero.

La cifra se incrementó con el primer doblete del colombiano en Bayern Múnich contra Eintracht Frankfurt, al que le marcó desde muy temprano y al final del juego en la fecha 6 del torneo local.

Es importante tener en cuenta que esas cifras podrían variar si se consideran otras competiciones adicionales como la Champions League, la Copa de Alemania u otros torneos de clubes, donde hasta ahora Díaz no ha marcado según los últimos registros públicos.

