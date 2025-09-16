Luis Díaz sigue brillando en su nueva etapa con el Bayern Múnich y este fin de semana alcanzó un registro histórico que no se veía en el club desde hace más de una década. Con su gol ante el Hamburgo, en la tercera fecha de la Bundesliga, el colombiano llegó a tres anotaciones consecutivas en sus tres primeros partidos oficiales, una marca que lo ubica junto a grandes nombres que dejaron huella en el equipo bávaro.

¿Qué marca alcanzó Luis Díaz con Bayern Múnich?

De acuerdo con el diario As y lo recopilado por El Tiempo, la última vez que un fichaje del Bayern logró semejante arranque fue en 2012 con Mario Mandžukić, recordado delantero croata que se consolidó como pieza clave en el club alemán. Antes de él, solo dos jugadores habían conseguido esa racha: el italiano Ruggiero Rizzitelli en 1996 y el artillero Luca Toni en 2007.

De esta manera, Luis Díaz se convirtió en el cuarto jugador en la historia moderna del Bayern en marcar en sus tres primeros partidos, confirmando que no solo es un extremo desequilibrante, sino también un atacante con olfato goleador. Su capacidad para rematar desde fuera del área le está dando un valor adicional al esquema ofensivo de Vincent Kompany, técnico que confió en el colombiano para esta temporada, agregó el diario mencionado.

El impacto de Díaz llega además en un momento positivo para el club. Con tres victorias en igual número de partidos, el Bayern lidera la Bundesliga con nueve puntos, superando al Borussia Dortmund y al Colonia, que también pelean en la parte alta de la tabla. El buen nivel del guajiro es un aliciente no solo para la afición bávara, sino también para la Selección Colombia, que sueña con tenerlo en su mejor forma de cara al próximo Mundial.

A sus 28 años, Luis Díaz parece haber encontrado en el Bayern el escenario perfecto para consolidar su carrera en Europa. Igualar una marca que tardó 13 años en repetirse lo pone en un lugar de privilegio dentro de la historia reciente del club, y ahora el reto será sostener ese rendimiento para seguir sumando títulos y escribir su nombre junto a los grandes delanteros que pasaron por Múnich.

