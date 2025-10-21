Deportivo Cali Femenino sigue con tristeza debido a la oportunidad que perdió el pasado fin de semana de ganar por fin la Copa Libertadores, pues en Colombia es uno de los equipos más fuertes y el título lo revalida, pero en el ámbito internacional sigue con esa cuota pendiente.

De hecho, el conjunto ‘Azucarero’ se le plantó de gran manera al todo poderoso Corinthians de Brasil, llevando el juego hasta la definición desde el punto penalti.

Sin embargo, allí el conjunto brasileño se impuso por 5-3, justamente porque la jugadora Kelly Ibargüen, una de las más importantes en la nómina del equipo vallecaucano, estrelló su balón en el palo.

Ahora, debido a esta situación, la futbolista del Deportivo Cali no la ha pasado muy bien, pues ha recibido múltiples mensajes en los que la agreden verbalmente e incluso le han llegado amenazas que preocupan por su integridad.

“Hinchas que de pronto me decían que nunca me vaya del Cali, ahora quieren que me vaya. No falta el malintencionado, otros hinchas que me están tirando demasiado. He recibido amenazas, me han dicho que ojalá me lesione, todo eso, pero bueno, tengo que vivir un tiempo con eso y no estar atenta a las redes en este momento”, dijo la jugadora, en diálogo con Sportsfanco.

Y agregó: “Obviamente tengo sentimientos encontrados, me siento muy mal, nadie quiere botar un penal. Sé que es duro, tengo que vivir el duelo, pero en este momento me siento muy mal, lo teníamos cerca y por un penal se nos escapó”.

Además, en cuanto a por qué falló el penalti, la jugadora aseguró que siempre los cobra igual, de hecho de la misma manera que contra Colo Colo, pero que en esta oportunidad clavó un poco más el pie y eso hizo que le pegara en el palo.

“Me quedo con todo lo bueno, hicimos una buena participación. No se nos dio, pero no es fácil jugar con Corinthians. Les jugamos, contra todos los equipos salimos con todo. Yo sé que el fútbol da revancha y nos las dará a nosotras”, concluyó.

#Exclusiva 🚨🎙️Hablamos con Kelly Ibargüen jugadora del @CaliFemenino, a su llegada a la capital del Valle, tras perder la final de la @LibertadoresFEM y fallar en la tanda de penales. Habló de amenazas en su contra. pic.twitter.com/nb7SvRJXJs — Sportsfansco (@sportsfanscali) October 20, 2025

Esta es una situación muy grave porque nadie patea para fallar, pero esa es una de las opciones que hay, así que no se deberían presentar estas situaciones contra los jugadores.

Por lo pronto, las jugadoras descansarán y se recuperarán luego de este duro golpe que significó perdió la final de la Copa Libertadores.

