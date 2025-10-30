Como si fuera un libreto ya preparado, los brasileños vuelven a dominar en la Copa Libertadores y, de nuevo, ponen a finalistas en la Copa Libertadores. Flamengo y Palmeiras, dos de los clubes más tradicionales del gigante sudamericano, disputarán una nueva final del torneo más importante del continente.

Flamengo logró sacar un empate a cero en el cilindro de Avellaneda contra Racing y su victoria 1-0 en la ida, en el Maracaná de Río de Janeiro, le permitió entrar a la final. Por su parte, el verde paulista hizo la heroica en el Allianz Parque al remontar en su casa un marcador que parecía lejos de dar vuelta.

Palmeiras eliminó a Liga de Quito de Copa Libertadores

Tal como había prometido su entrenador, Abel Ferreira, el Palmeiras tuvo este jueves una “noche mágica” y clasificó para la final de la Copa Libertadores al aplastar 4-0 a Liga de Quito , remontando la derrota 3-0 encajada una semana atrás en Ecuador.

El milagro del Allianz Parque, en Sao Paulo, garantiza que los equipos de Brasil mantendrán la hegemonía que han establecido en los últimos años en el torneo, con el Palmeiras y el Flamengo como protagonistas de la final el 29 de noviembre en Lima.

Raphael Veiga, al convertir un penalti provocado por Allan, completó la goleada en el minuto 82.

El paraguayo Ramón Sosa en el 20, Bruno Fuchs en el 45+5 y el propio Veiga en el 68 habían encaminado la hazaña del cuadro paulista.

Los clubes brasileños han sido campeones en las seis ediciones previas de la Libertadores, el último de ellos el Botafogo.

