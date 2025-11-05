Adidas lanzó oficialmente la camisa de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Según informó la marca, está inspirada en el realismo mágico y todo su significado para la cultura del país.

La camisa titular es amarilla con una mariposas en el fondo, pero de todo más oscuro. A su vez, viene con un detalle azul en el cuello y las mangas y el rojo en las líneas de los hombros.

“Las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, dijo Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de Adidas.

¿Cuánto vale la camisa de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

La nueva camisa de la Selección Colombia estará disponible en tiendas en línea y físicas desde el próximo 6 de noviembre. Los precios que van desde $379.950 hasta $649.950, según la versión. Habrá una edición para jugadores, con tecnología Heat.rdy que mejora el rendimiento, y otra para aficionados, con Aeroready, enfocada en la comodidad.

